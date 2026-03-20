Rat protiv Irana ili 'sveti rat'? Retorika američkog ministra obrane podigla buru

Američki ministar obrane Pete Hegseth sve češće unosi religijsku retoriku u vojni diskurs, a nakon početka rata s Iranom to izaziva zabrinutost dijela stručnjaka koji upozoravaju na moguće posljedice po sekularni karakter i raznolikost američke vojske.
Otkako je postao američki ministar obrane, Pete Hegseth pronašao je brojne načine kako unijeti svoju verziju konzervativnog evanđeoskog kršćanstva u Pentagon, piše Associated Press.
Organizira mjesečne kršćanske vjerske službe za zaposlenike. U promotivnim videozapisima ministarstva pojavljuju se biblijski citati uz vojne snimke. U govorima i intervjuima često ističe da su Sjedinjene Države utemeljene kao kršćanska nacija te da bi vojnici trebali prihvatiti vjeru u Boga, što prema kritičarima može dovesti u pitanje sekularni karakter vojske i njezin pluralizam.
Njegova retorika dobila je novu težinu nakon što su SAD i Izrael ušli u rat s Iranom, islamskom teokracijom.
'Mule su očajne i u rasulu', rekao je nedavno na brifingu u Pentagonu, referirajući se na iranske šiitske klerike. Potom je citirao Psalam 144: 'Blagoslovljen Gospodin, stijena moja, koji uči ruke moje za boj i prste moje za rat.'
Hegseth ima povijest obrane križarskih ratova, srednjovjekovnih sukoba između kršćana i muslimana. U knjizi „American Crusade“ iz 2020. napisao je da bi oni koji uživaju u zapadnoj civilizaciji trebali „zahvaliti križarima“. Dvije njegove tetovaže povezane su s križarskom simbolikom: jeruzalemski križ i natpis „Deus vult“ („Bog to želi“).
Matthew D. Taylor, znanstvenik sa Sveučilišta Georgetown, koji proučava religijski ekstremizam i čest je kritičar Hegsetha, izjavio je: 'Sjedinjene Države koje dobrovoljno ulaze u rat s muslimanskom državom pod vodstvom Petea Hegsetha upravo su scenarij na koji su ljudi poput mene upozoravali prije izbora i tijekom njegova imenovanja.'
Taylor je dodao da Hegsethova retorika i vodstvo 'mogu samo dodatno raspiriti strahove i duboko neprijateljstvo koje iranski režim ima prema Sjedinjenim Državama.'
Na pitanje promatra li rat u Iranu kroz religijsku prizmu, glasnogovornik Pentagona uputio je na Hegsethov intervju u kojem je rekao: 'Borimo se protiv vjerskih fanatika koji žele nuklearno oružje kako bi izazvali neku vrstu religijskog Armagedona… Ja sam čovjek vjere i potičem vojnike da se oslone na Boga.'
Američki vojni zapovjednici pozivali na biblijska proročanstva?
Generacije evanđeoskih kršćana bile su pod utjecajem vlastitih tumačenja Armagedona i kraja svijeta, populariziranih kroz knjige poput serijala 'Left Behind' i 'The Late Great Planet Earth', kao i film 'A Thief in the Night'. Neki evanđeoski krugovi zagovaraju tumačenja prema kojima su ratovi u kojima sudjeluje Izrael ključni za ostvarenje Kristova povratka.
Kršćanski cionistički pastor John Hagee, čelnik organizacije Christians United for Israel, izjavio je o ratu s Iranom: 'Proročki gledano, sve ide prema planu.'
S druge strane, suosnivač Hegsethove vjerske zajednice ne dijeli takvo tumačenje. Pastor Doug Wilson iz Zajednice reformiranih evanđeoskih crkava smatra se postmilenijalistom, što znači da vjeruje kako se većina apokaliptičnih događaja iz Biblije već dogodila te da slijedi postupna kristijanizacija svijeta prije Kristova povratka.
Hegseth nije rekao da je rat s Iranom dio kršćanskih proročanstava. Ipak, nekoliko dana nakon početka sukoba proširile su se tvrdnje da su američki vojni zapovjednici govorili vojnicima kako rat ispunjava biblijska proročanstva o Armagedonu i Kristovu povratku.
Associated Press nije uspio potvrditi te navode, koji potječu iz jednog izvora – Mikeyja Weinsteina, čelnika organizacije Military Religious Freedom Foundation. Na temelju tvrdnji koje je, kako kaže, dobio od stotina vojnika, 30 demokratskih zastupnika zatražilo je od glavnog inspektora Pentagona pokretanje istrage. U razgovoru za AP Weinstein nije želio dostaviti dokumentaciju ni izvorne poruke koje je navodno zaprimio od pripadnika vojske, navodeći da se oni boje odmazde i zato ne žele javno istupati, čak ni uz zaštitu identiteta.
Tri velike organizacije koje prate religijske slobode nisu zaprimile slične pritužbe, a Pentagon nije komentirao navode.
Hegseth želi reformirati vojni kapelanski sustav
Njegova vjerska mreža, CREC, zagovara patrijarhalni oblik kršćanstva u kojem žene ne mogu obnašati vodeće uloge, a pojedini pastori tvrde da bi homoseksualnost trebala biti kriminalizirana. Hegseth je prošle godine podijelio video u kojem pastor iz te zajednice istupa protiv prava žena na glasanje. Najistaknutiji vođa mreže, Doug Wilson, deklarira se kao kršćanski nacionalist te je u veljači, na Hegsethov poziv, propovijedao u Pentagonu.
I Wilson i Hegseth dovodili su u pitanje muslimansku imigraciju u Sjedinjene Države. Wilson smatra da bi zemlja trebala ograničiti dolazak muslimana kako bi ostala većinski kršćanska, dok je Hegseth u knjizi 'American Crusade' izrazio zabrinutost zbog rasta muslimanske populacije i popularnosti imena Muhamed u SAD-u.
Kao čelnik oružanih snaga, Hegseth je nadzirao promjene u skladu sa svojim konzervativnim kršćanskim svjetonazorom, uključujući zabranu služenja transrodnim osobama, ograničavanje inicijativa raznolikosti i preispitivanje uloge žena u borbenim postrojbama.
Youssef Chouhoud, politolog sa Sveučilišta Christopher Newport, izjavio je: 'Zabrinjava prodor politika kršćanskog nacionalizma, a ne samo retorike.'
Hegseth je najavio reformu vojnog kapelanskog sustava, koji pruža duhovnu skrb vojnicima svih vjera i onima bez vjerske pripadnosti. Ukinuo je vodič američke vojske za duhovnu spremnost iz 2025. te želi obnoviti vjerski fokus kapelana, za koji je u prosinačkoj videoporuci rekao da je bio potisnut 'u okruženju političke korektnosti i sekularnog humanizma'.
Rabbi Laurence Bazer, umirovljeni pukovnik američke vojske i vojni kapelan, upozorio je da postoji rizik da se pripadnici vojske osjećaju isključeno ako se jezik vojnog vodstva oslanja isključivo na jednu vjersku tradiciju.
'Američka vojska odražava punu raznolikost ove zemlje — ljudi svih vjera stupaju u službu', rekao je Bazer u izjavi. 'Ta raznolikost je snaga koju treba očuvati.'