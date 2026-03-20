Rat protiv Irana ili 'sveti rat'? Retorika američkog ministra obrane podigla buru

Američki ministar obrane Pete Hegseth sve češće unosi religijsku retoriku u vojni diskurs, a nakon početka rata s Iranom to izaziva zabrinutost dijela stručnjaka koji upozoravaju na moguće posljedice po sekularni karakter i raznolikost američke vojske.

Otkako je postao američki ministar obrane, Pete Hegseth pronašao je brojne načine kako unijeti svoju verziju konzervativnog evanđeoskog kršćanstva u Pentagon, piše Associated Press. Organizira mjesečne kršćanske vjerske službe za zaposlenike. U promotivnim videozapisima ministarstva pojavljuju se biblijski citati uz vojne snimke. U govorima i intervjuima često ističe da su Sjedinjene Države utemeljene kao kršćanska nacija te da bi vojnici trebali prihvatiti vjeru u Boga, što prema kritičarima može dovesti u pitanje sekularni karakter vojske i njezin pluralizam. Njegova retorika dobila je novu težinu nakon što su SAD i Izrael ušli u rat s Iranom, islamskom teokracijom. 'Mule su očajne i u rasulu', rekao je nedavno na brifingu u Pentagonu, referirajući se na iranske šiitske klerike. Potom je citirao Psalam 144: 'Blagoslovljen Gospodin, stijena moja, koji uči ruke moje za boj i prste moje za rat.'

Hegseth ima povijest obrane križarskih ratova, srednjovjekovnih sukoba između kršćana i muslimana. U knjizi „American Crusade“ iz 2020. napisao je da bi oni koji uživaju u zapadnoj civilizaciji trebali „zahvaliti križarima“. Dvije njegove tetovaže povezane su s križarskom simbolikom: jeruzalemski križ i natpis „Deus vult“ („Bog to želi“).

Matthew D. Taylor, znanstvenik sa Sveučilišta Georgetown, koji proučava religijski ekstremizam i čest je kritičar Hegsetha, izjavio je: 'Sjedinjene Države koje dobrovoljno ulaze u rat s muslimanskom državom pod vodstvom Petea Hegsetha upravo su scenarij na koji su ljudi poput mene upozoravali prije izbora i tijekom njegova imenovanja.' Taylor je dodao da Hegsethova retorika i vodstvo 'mogu samo dodatno raspiriti strahove i duboko neprijateljstvo koje iranski režim ima prema Sjedinjenim Državama.' Na pitanje promatra li rat u Iranu kroz religijsku prizmu, glasnogovornik Pentagona uputio je na Hegsethov intervju u kojem je rekao: 'Borimo se protiv vjerskih fanatika koji žele nuklearno oružje kako bi izazvali neku vrstu religijskog Armagedona… Ja sam čovjek vjere i potičem vojnike da se oslone na Boga.'

Američki vojni zapovjednici pozivali na biblijska proročanstva? Generacije evanđeoskih kršćana bile su pod utjecajem vlastitih tumačenja Armagedona i kraja svijeta, populariziranih kroz knjige poput serijala 'Left Behind' i 'The Late Great Planet Earth', kao i film 'A Thief in the Night'. Neki evanđeoski krugovi zagovaraju tumačenja prema kojima su ratovi u kojima sudjeluje Izrael ključni za ostvarenje Kristova povratka. Kršćanski cionistički pastor John Hagee, čelnik organizacije Christians United for Israel, izjavio je o ratu s Iranom: 'Proročki gledano, sve ide prema planu.' S druge strane, suosnivač Hegsethove vjerske zajednice ne dijeli takvo tumačenje. Pastor Doug Wilson iz Zajednice reformiranih evanđeoskih crkava smatra se postmilenijalistom, što znači da vjeruje kako se većina apokaliptičnih događaja iz Biblije već dogodila te da slijedi postupna kristijanizacija svijeta prije Kristova povratka. Hegseth nije rekao da je rat s Iranom dio kršćanskih proročanstava. Ipak, nekoliko dana nakon početka sukoba proširile su se tvrdnje da su američki vojni zapovjednici govorili vojnicima kako rat ispunjava biblijska proročanstva o Armagedonu i Kristovu povratku. Associated Press nije uspio potvrditi te navode, koji potječu iz jednog izvora – Mikeyja Weinsteina, čelnika organizacije Military Religious Freedom Foundation. Na temelju tvrdnji koje je, kako kaže, dobio od stotina vojnika, 30 demokratskih zastupnika zatražilo je od glavnog inspektora Pentagona pokretanje istrage. U razgovoru za AP Weinstein nije želio dostaviti dokumentaciju ni izvorne poruke koje je navodno zaprimio od pripadnika vojske, navodeći da se oni boje odmazde i zato ne žele javno istupati, čak ni uz zaštitu identiteta. Tri velike organizacije koje prate religijske slobode nisu zaprimile slične pritužbe, a Pentagon nije komentirao navode.