Rafalei, Black Hawk, brodovi i rakete: Pogledajte impresivnu vježbu Hrvatske vojske

Hrvatska vojska izvela je mornarički dio vojne vježbe Borbena moć 26, koja će trajati do 3. srpnja. U združenoj akciji, osim domaćih snaga sudjeluje i 3000 vojnika zemalja članica NATO-a

Na pomorskom vojnom poligonu “Žirje” kod Primoštena, Hrvatska vojska danas je pokazala združenu borbenu moć na moru. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid pratili su vježbu združenog borbenog djelovanja i modernih sposobnosti Hrvatske vojske na moru. Mornarički dio vježbe Borbena moć 26 na Žirju proveli su pripadnici Hrvatske vojske s brodovima Hrvatske ratne mornarice, višenamjenskim borbenim avionima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Rafale i helikopterima, sustavom protuzračne obrane i topništvom za potporu Hrvatske kopnene vojske kao i specijalne snage Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova, izvijestio je MORH.

Vojna vježba Borbena moć 26 održava se u akvatoriju otoka Žirje. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ministar Anušić izrazio je zadovoljstvo održavanjem ove velike međunarodne vojne vježbe i istaknuo kako u vježbi sudjeluje više od 3000 vojnika iz desetak savezničkih zemalja iz NATO saveza. “Danas smo mogli vidjeti prvi dio vježbe – združene snage naše Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i kopnene vojske kako združeno i koordinirano djeluju po istom cilju i pokazuju svoje sposobnosti, mogućnosti, opremu i svoju borbenu moć. U sigurnosno izazovnim vremenima ovakve vježbe potvrđuju i dodatno unapređuju sposobnosti Hrvatske vojske koja je glavni stup sigurnosti i mira hrvatske države”, rekao je ministar Anušić.

Demonstracija svih sposobnosti Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general-pukovnik Tihomir Kundid istaknuo je kako je vježba napravljena po realnom scenariju koji oslikava i demonstrirao je sve sposobnosti koje Oružane snage imaju u kontekstu provedbe svih onih eventualnih zadaća koje se mogu dogoditi na moru, a za što Oružane snage moraju imati spreman odgovor u svakom trenutku kako bi mogle zaštititi naš nacionalni teritorij, odnosno naš akvatorij. “Kroz samu vježbu imali smo prilike vidjeti učinkovito i vrhunsko djelovanje i novonabavljenih PZO sustava i zrakoplova Rafalea koji su zajednički djelovali. Imali smo priliku vidjeti i zajedničko i združeno djelovanje zajedno sa specijalnim snagama u provedbi naših primarnih zadaća koje imamo u zaštiti naših interesa na moru”, rekao je general Kundid. General Kundid posebno je istaknuo PZO sustav kratkog dometa Mistral: “Imali smo prilike vidjeti jedan veličanstveni pogodak Mistrala 3 na cilj koji je bio ispaljen u zračni prostor. Vrlo rijetko se događa da raketa izravno pogodi taj imitator zračnog cilja koji je promjera svega 128 mm, a to je bio doista izravan pogodak.” General Kundid naglasio je i sposobnosti Hrvatske ratne mornarice u kontekstu mornaričkog desantnog pješaštva koje je bilo ojačano s postrojbama Hrvatske kopnene vojske.

Vojna vježba Borbena moć 26 Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+81 Vojna vježba Borbena moć 26 Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Svi u akciji na moru U vježbi na moru po realnom scenariju specijalne snage Oružanih snaga i MUP-a provele su prekrcaj timova Pomorske grupe Zapovjedništva specijalnih snaga i Specijalne policije MUP-a na protivnički brod i operaciju njegovog nasilnog zauzimanja. Nakon toga uslijedio je prikaz sposobnosti protuzračne obrane zapovjednog mjesta s borbenim oklopnim vozilom BOV-3 20/3. Prikazana je i sposobnost protuzračne obrane desantnog broda minopolagača DBM-82 Krka sustavom Mistral. Hrvatska kopnena vojska provela je gađanje površinskih ciljeva samohodnom Panzer haubicom PzH 2000.