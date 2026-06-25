Rafalei, Black Hawk, brodovi i rakete: Pogledajte impresivnu vježbu Hrvatske vojske

Hrvatska vojska izvela je mornarički dio vojne vježbe Borbena moć 26, koja će trajati do 3. srpnja. U združenoj akciji, osim domaćih snaga sudjeluje i 3000 vojnika zemalja članica NATO-a
Na pomorskom vojnom poligonu “Žirje” kod Primoštena, Hrvatska vojska danas je pokazala združenu borbenu moć na moru. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid pratili su vježbu združenog borbenog djelovanja i modernih sposobnosti Hrvatske vojske na moru.
Mornarički dio vježbe Borbena moć 26 na Žirju proveli su pripadnici Hrvatske vojske s brodovima Hrvatske ratne mornarice, višenamjenskim borbenim avionima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Rafale i helikopterima, sustavom protuzračne obrane i topništvom za potporu Hrvatske kopnene vojske kao i specijalne snage Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova, izvijestio je MORH.
Ministar Anušić izrazio je zadovoljstvo održavanjem ove velike međunarodne vojne vježbe i istaknuo kako u vježbi sudjeluje više od 3000 vojnika iz desetak savezničkih zemalja iz NATO saveza.
“Danas smo mogli vidjeti prvi dio vježbe – združene snage naše Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i kopnene vojske kako združeno i koordinirano djeluju po istom cilju i pokazuju svoje sposobnosti, mogućnosti, opremu i svoju borbenu moć. U sigurnosno izazovnim vremenima ovakve vježbe potvrđuju i dodatno unapređuju sposobnosti Hrvatske vojske koja je glavni stup sigurnosti i mira hrvatske države”, rekao je ministar Anušić.
Demonstracija svih sposobnosti
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general-pukovnik Tihomir Kundid istaknuo je kako je vježba napravljena po realnom scenariju koji oslikava i demonstrirao je sve sposobnosti koje Oružane snage imaju u kontekstu provedbe svih onih eventualnih zadaća koje se mogu dogoditi na moru, a za što Oružane snage moraju imati spreman odgovor u svakom trenutku kako bi mogle zaštititi naš nacionalni teritorij, odnosno naš akvatorij.
“Kroz samu vježbu imali smo prilike vidjeti učinkovito i vrhunsko djelovanje i novonabavljenih PZO sustava i zrakoplova Rafalea koji su zajednički djelovali. Imali smo priliku vidjeti i zajedničko i združeno djelovanje zajedno sa specijalnim snagama u provedbi naših primarnih zadaća koje imamo u zaštiti naših interesa na moru”, rekao je general Kundid.
General Kundid posebno je istaknuo PZO sustav kratkog dometa Mistral: “Imali smo prilike vidjeti jedan veličanstveni pogodak Mistrala 3 na cilj koji je bio ispaljen u zračni prostor. Vrlo rijetko se događa da raketa izravno pogodi taj imitator zračnog cilja koji je promjera svega 128 mm, a to je bio doista izravan pogodak.”
General Kundid naglasio je i sposobnosti Hrvatske ratne mornarice u kontekstu mornaričkog desantnog pješaštva koje je bilo ojačano s postrojbama Hrvatske kopnene vojske.
Svi u akciji na moru
U vježbi na moru po realnom scenariju specijalne snage Oružanih snaga i MUP-a provele su prekrcaj timova Pomorske grupe Zapovjedništva specijalnih snaga i Specijalne policije MUP-a na protivnički brod i operaciju njegovog nasilnog zauzimanja.
Nakon toga uslijedio je prikaz sposobnosti protuzračne obrane zapovjednog mjesta s borbenim oklopnim vozilom BOV-3 20/3. Prikazana je i sposobnost protuzračne obrane desantnog broda minopolagača DBM-82 Krka sustavom Mistral. Hrvatska kopnena vojska provela je gađanje površinskih ciljeva samohodnom Panzer haubicom PzH 2000.
Pripadnici Hrvatske ratne mornarice prikazali su gađanje površinskih ciljeva na moru brodskim topništvom raketnih topovnjača i obalnih ophodnih brodova. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo iz višenamjenskih borbenih aviona Rafale provelo je gađanje površinskih ciljeva na moru topovima iz višenamjenskih borbenih aviona Rafale.
Vježbovnim aktivnostima na Žirju pripadnici Hrvatske vojske pokazali su združeno djelovanje na moru i vrhunske sposobnosti i obučenost.