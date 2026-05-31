Noćna akcija MORH-a: Vojnim helikopterom vozili strankinju s Hvara u KBC Split

Kako navode iz MORH-a, četveročlana posada je poletjela za Hvar u 1:45 sati u noći sa subote na nedjelju iz baze u Divuljama, a s Hvara su do KBC Splita helikopterom dovezili oko 2:30 sati ujutro
Ratnom zrakoplovstvu je primarni zadatak braniti zemlju od napada, ali kako je istaknuo MORH u svojem priopćenju uvijek su tu da pomognu i samim građanima, bilo domaćim ili stranim,
Tako je u večernjim satima subote, 'Četveročlana posada iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva' s medicinskim timom poletjela u pomoć jednoj stranoj državljanki na otoku Hvaru kojoj je trebala medicinska pomoć te su je prevezli u KBC Split.
'Primjer vrhunske osposobljenosti'
MORH je naveo da je tim ratnog zrakoplovstva poletio iz vojarne 'Knez Trpimir' u Divuljama u 1:45 sati ujutro te su u 2:08 sati na helidromu Stari grad na otoku Hvaru preuzeli stranu državljanku. Na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split su sletjeli u 2:30 sati gdje je pacijentica preuzeta na daljnje zbrinjavanje. Točan razlog hospitalizacije strane državljanke nisu naveli.
'Ova noćna akcija hitnog medicinskog prijevoza još jedan je primjer vrhunske osposobljenosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su spremni pomoći građanima', zaključili su iz MORH-a.
Podsjetimo, u petak smo pisali i kako je MORH-ov medicinski tim na Jarunu spasilo dijete predškolske dobi koje se gušilo trešnjom.