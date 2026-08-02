Anušić zahvalio hrvatskim pilotima koji su gasili požare u Francuskoj: 'Spadaju u svjetsku elitu'

"Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zahvaljujem što su u izuzetno teškim uvjetima katastrofalnih požara još jednom pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama", rekao je Anušić u objavi na društvenoj mreži X.

Hrvatski vojni, protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota obučenih za gašenje požara, istaknuo je.