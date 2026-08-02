vratili se u hrvatsku

Anušić zahvalio hrvatskim pilotima koji su gasili požare u Francuskoj: 'Spadaju u svjetsku elitu'

M.Či./Hina

02.08.2026 u 18:48

Ivan Anušić
Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je u nedjelju pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva što su u teškim uvjetima požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama

"Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zahvaljujem što su u izuzetno teškim uvjetima katastrofalnih požara još jednom pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama", rekao je Anušić u objavi na društvenoj mreži X.

Hrvatski vojni, protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota obučenih za gašenje požara, istaknuo je.

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"Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan hrvatskih granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku", poručio je.

Hrvatski vojni piloti, tehničari-letači i zrakoplovni tehničari Hrvatskog ratnog zrakoplovstva završili su svoju misiju pomaganja u gašenju ogromnih požara u Francuskoj i u nedjelju se vratili u Hrvatsku.  

U Francuskoj su bili angažirani od 24. srpnja do 2. kolovoza u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.

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