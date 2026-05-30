FOTO/VIDEO Pogledajte spektakl na Jarunu: Vojska pokazala što sve može na kopnu, vodi i u zraku

Na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun izloženo je naoružanje, oprema te borbene i neborbene tehnike Hrvatske vojske koju su građani mogli razgledati tijekom cijelog dana, a oni najmlađi bili su najimpresioniraniji izloženim tenkovima.

Uz brojne građane, u razgledavanje je stigao i premijer Andrej Plenković , zajedno s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomirom Kundidom , predsjednikom Hrvatskog Sabora Gordanom Jandrokovićem te ministrima Ivanom Anušićem, Gordanom Grlić Radmanom, Damirom Habijanom i Davidom Vlajčićem.

Potom su pripadnici Hrvatske vojske održali pokazne vježbe sposobnosti na vodi, kopnu i u zraku. U njima su sudjelovali padobranci i borbeni plivači, kopnena vojska, gumene brodice, helikopteri i FPV dronovi, a okupljeni su mogli vidjeti i ulazak Patrie (borbeno oklopno vozilo) u vodu.

Među njima su bili b espilotni zrakoplov Bayraktar TB2, Bombardier CL-415 i Airtractor, zatim hrvatski, mađarski, slovenski i američki Blackhawk, dva talijanska aviona Eurofighter Typhoon te četiri Rafalea - dva hrvatska i dva francuska. Letački program uveličala je izvedba akrobatske grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ''Krila Oluje''.

U sat vremena letačkog programa iznad Jaruna letjeli su avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostujućih sudionika iz partnerskih zemalja - Mađarske, Slovenije, Italije, Austrije, SAD-a i Francuske.

Hrvatska vojska također je pripremila zabavne i edukativne sadržaje. Posjetitelji su tako mogli isprobati VR naočale i doživjeti iskustvo letenja u avionima i helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. U 'info zoni' svi zainteresirani mogli su dobiti najvažnije informacije o temeljnom vojnom osposobljavanju, o studijskim programima te o mogućnostima ostvarivanja karijere u Hrvatskoj vojsci.

U sklopu današnjeg programa na Jarunu, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid uručili su ukupno četiri medalje vojnim liječnicima i medicinskoj sestri koji su jučer brzom reakcijom spasili život dječaku predškolske dobi na Jarunu. ''Ono što su naučili u Oružanim snagama iskoristili su da spase jedan mladi život. Neprocjenjivo.'', poručio je ministar Anušić.