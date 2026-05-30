FOTO/VIDEO Pogledajte spektakl na Jarunu: Vojska pokazala što sve može na kopnu, vodi i u zraku

M. Šu./Hina

30.05.2026 u 19:32

Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Povodom Dana Hrvatske vojske i Dana državnosti, na Jarunu su u subotu održane izložba opreme i naoružanja Hrvatske vojske i pokazne vježbe sposobnosti, a završnica programa bio je letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovastva i gostijućih sudionika iz šest partnerskih zemalja.

Na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun izloženo je naoružanje, oprema te borbene i neborbene tehnike Hrvatske vojske koju su građani mogli razgledati tijekom cijelog dana, a oni najmlađi bili su najimpresioniraniji izloženim tenkovima.

Državni vrh na Jarunu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

Uz brojne građane, u razgledavanje je stigao i premijer Andrej Plenković, zajedno s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomirom Kundidom, predsjednikom Hrvatskog Sabora Gordanom Jandrokovićem te ministrima Ivanom Anušićem, Gordanom Grlić Radmanom, Damirom Habijanom i Davidom Vlajčićem.

Dan državnosti obilježen pokaznim vježbama Hrvatske vojske i policije te prigodnim letačkim programom
Dan državnosti obilježen pokaznim vježbama Hrvatske vojske i policije te prigodnim letačkim programom Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

Potom su pripadnici Hrvatske vojske održali pokazne vježbe sposobnosti na vodi, kopnu i u zraku. U njima su sudjelovali padobranci i borbeni plivači, kopnena vojska, gumene brodice, helikopteri i FPV dronovi, a okupljeni su mogli vidjeti i ulazak Patrie (borbeno oklopno vozilo) u vodu.

Preleti nad Jarunom Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

U sat vremena letačkog programa iznad Jaruna letjeli su avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostujućih sudionika iz partnerskih zemalja - Mađarske, Slovenije, Italije, Austrije, SAD-a i Francuske.

Među njima su bili bespilotni zrakoplov Bayraktar TB2, Bombardier CL-415 i Airtractor, zatim hrvatski, mađarski, slovenski i američki Blackhawk, dva talijanska aviona Eurofighter Typhoon te četiri Rafalea - dva hrvatska i dva francuska. Letački program uveličala je izvedba akrobatske grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ''Krila Oluje''.

Ante Gotovina i Ivan Čermak Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatska vojska također je pripremila zabavne i edukativne sadržaje. Posjetitelji su tako mogli isprobati VR naočale i doživjeti iskustvo letenja u avionima i helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. U 'info zoni' svi zainteresirani mogli su dobiti najvažnije informacije o temeljnom vojnom osposobljavanju, o studijskim programima te o mogućnostima ostvarivanja karijere u Hrvatskoj vojsci.

U sklopu današnjeg programa na Jarunu, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid uručili su ukupno četiri medalje vojnim liječnicima i medicinskoj sestri koji su jučer brzom reakcijom spasili život dječaku predškolske dobi na Jarunu. ''Ono što su naučili u Oružanim snagama iskoristili su da spase jedan mladi život. Neprocjenjivo.'', poručio je ministar Anušić.

'Bereš lovu na djeci' - rečenica koja ih najviše boli. Ovo je priča o ljudima koji mijenjaju živote
dobili medalje

dobili medalje

FOTO Ovo su heroji koji su spasili život dječaku koji se umalo ugušio na Jarunu
posveta braniteljima

posveta braniteljima

Dirljiv govor Tomislava Tomaševića: 'Unatoč nekim predrasudama o nama...'

