Putin u problemima: Rusi ga više ne podržavaju ni u namještenim anketama

Kako prenosi Kyiv Post , Putinove poteze još uvijek podržava 66 posto ispitanih , ali je udio onih koji ne odobravaju njegove poteze porastao na 16 posto, što je najviša razina od početka potpune invazije. Povjerenje u ruskog predsjednika palo je na 67 posto, a nepovjerenje dosegnulo 20 posto.

Zaklada za javno mnijenje (FOM), koja redovito provodi ankete za Kremlj, zabilježila je tjedni pad odobravanja Putinovog rada od čak pet posto, što je najveći pad otkako je Rusija najavila djelomičnu mobilizaciju u jesen 2022. godine.

Slične je rezultate zabilježio i državni ruski Centar za istraživanje javnog mnijenja, što dodatno ukazuje na negativan trend Putinove popularnosti.

No, ruski oporbeni aktivist i osnivač Omske građanske udruge, Daniil Čebikin za Kyiv Post upozorava da ankete ne odražavaju ono što prosječni Rusi zaista misle.

Pojašnjava kako pitanja u anketi nisu politički neutralna, a ankete koje se provode na kućnom pragu ispitanika, sigurno ne ostavljaju prostora za iskazivanje stvarnog stava. Jer, ističe Čebikin, ispitanik razumije da ljudi koji postavljaju pitanja imaju njegovu kućnu adresu i druge podatke. U autoritativnoj državi kakva je Rusija, to znači da su ljudi manje skloni izraziti negativno mišljenje.

Čebikin također ističe da vremenski raspored i demografski sastav anketa provedenih uživo mogu učiniti uzorak povoljnijim za Kremlj, posebno ako anketari imaju veću vjerojatnost da će dosegnuti umirovljenike i redovite gledatelje televizije.

'Takve ocjene su potrebne samo da bi se prikrio stvarni pad', rekao je.

Rat više nije samo na televiziji

A pad je odraz raspoloženja prosječnih Rusa, kojima se rat preselio s televizora u njihovo susjedstvo.

Anketirani Rusi tako su izdvojili nestašicu goriva kao najvažniji problem u Rusiji, a slijedi ju rat i napadi na ruski teritorij.

Ukrajinski napadi na rafinerije, prometnu infrastrukturu i logistička čvorišta uzrokovali su poremećaje u opskrbi u Rusiji, ali i donijeli rat na ruski teritorij. Doda li se tome i sve veća zaduženost države i padu Indeksa potrošačkog raspoloženja koji je dosegnuo najniže razine od listopada 2022. godine, jasno je zašto Putinov rejting pada.

Čak 35 posto ispitanih izjavilo je da im se financijska situacija u posljednjih godinu dana pogoršala.

No, teško da će Rusi jasno i glasno izraziti svoje nezadovoljstvo stanjem u državi. Čebikin ističe kako je veća šansa da će 'prigušeno mrmljati' i možda manje izražavati svoju podršku.

A da podrška Kremlju i vladajućoj stranci pada, pokazuje i rezultat ankete. Podrška Jedinstvenoj Rusiji pala je sa 49,82 na 35,3 posto.

Još jedan pokazatelj slabljenja podrške ruskoj državnoj politici je i broj dezertera. Prema neovisnoj procjeni Agencije EU za azil, od početka invazije 2022. iz ruske je vojske dezertiralo više od 50 tisuća vojnika.

Sve to zajedno pokazuje da podrška Putinu slabi, čak i ako državne ankete pokazuju da je ona i dalje prilično visoka.