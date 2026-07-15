VELIKA PRIJETNJA

Putin povukao znakovit potez: Izdao je naredbu nuklearnim pomorskim snagama

M. Šu.

15.07.2026 u 14:36

Ruska podmornica
Ruska podmornica Izvor: EPA / Autor: ERDEM SAHIN
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Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je podizanje pomorskih nuklearnih snaga na punu borbenu spremnost, izjavio je njegov savjetnik Nikolaj Patrušev. Kao jedan od razloga naveo je stvaranje pomorskog saveza sjevernoeuropskih zemalja i Ukrajine, koji Moskva smatra novom sigurnosnom prijetnjom

Patrušev je rekao da Rusija pri planiranju razvoja svoje ratne mornarice uzima u obzir sve aktivnosti koje smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti, piše UNN, pozivajući se na ruske medije.

Među njima je posebno izdvojio planirano jačanje suradnje između država sjeverne Europe i Ukrajine na području pomorske sigurnosti.

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'Stvaranje pomorskog saveza sjevernoeuropskih zemalja i Ukrajine mora se uzeti u obzir na popisu vojnih prijetnji Rusiji', rekao je Patrušev.

Kao dodatnu prijetnju spomenuo je i aktivnosti sigurnosnog pakta AUKUS, koji čine Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Australija.

Prema njegovim riječima, razvoj australskih pomorskih kapaciteta s ciljem nadzora plovidbe u Tihom i Indijskom oceanu također predstavlja izazov za ruske sigurnosne interese.

Podmornica klase Akula (Typhoon)
  • Podmornica klase Akula (Typhoon)
  • Podmornica klase Akula (Typhoon)
  • Podmornica klase Akula (Typhoon)
  • Podmornica klase Akula (Typhoon)
  • Podmornica klase Akula (Typhoon)
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Podmornica klase Akula (Typhoon) Izvor: Profimedia / Autor: Sergei Bobylev / TASS / Profimedia

Patrušev je istaknuo da će sve prijetnje koje, prema ocjeni Moskve, dolaze od "potencijalnih protivnika" biti uključene u dugoročne planove razvoja ruske ratne mornarice, uključujući Strategiju razvoja mornarice do 2050. godine.

Ruske vlasti zasad nisu objavile dodatne pojedinosti o tome što konkretno podrazumijeva odluka o podizanju pomorskih nuklearnih snaga na punu borbenu spremnost.

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