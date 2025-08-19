Putin otkrio Trumpu: Evo gdje želi sastanak sa Zelenskim

"Putin je spomenuo Moskvu" u tom telefonskom razgovoru u ponedjeljak, kazao je za AFP u utorak jedan izvor.

Zelenskij, koji je rekao da je spreman na sastanak s Putinom, odbio je da on bude organiziran u Moskvi, naglasio je izvor.

Donald Trump obavio je telefonski razgovor s Putinom za vrijeme razgovora u Bijeloj kući sa Zelenskijem i europskim čelnicima.

Oni su upozorili Trumpa da izbor Moskve kao mjesta za susret "ne izgleda kao dobra ideja", pojasnio je drugi diplomatski izvor blizak razgovorima.