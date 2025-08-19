vruća linija

Putin otkrio Trumpu: Evo gdje želi sastanak sa Zelenskim

V. B./Hina

19.08.2025 u 18:48

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Bionic
Reading

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da se njegov sastanak s ukrajinskim šefom države Volodimirom Zelenskim organizira u Moskvi, rekla su tri izvora

"Putin je spomenuo Moskvu" u tom telefonskom razgovoru u ponedjeljak, kazao je za AFP u utorak jedan izvor.

Zelenskij, koji je rekao da je spreman na sastanak s Putinom, odbio je da on bude organiziran u Moskvi, naglasio je izvor.

Donald Trump obavio je telefonski razgovor s Putinom za vrijeme razgovora u Bijeloj kući sa Zelenskijem i europskim čelnicima.

Oni su upozorili Trumpa da izbor Moskve kao mjesta za susret "ne izgleda kao dobra ideja", pojasnio je drugi diplomatski izvor blizak razgovorima.

vezane vijesti

U ponedjeljak je Trump ugostio Zelenskija i čelnike Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Francuske i Italije, kao glavnog tajnika NATO-a i predsjednicu Europske komisije.

Nakon tih razgovora, Trump je najavio da "počinje pripreme" za sastanak između ukrajinskog i ruskog čelnika koji je dosad odbijao takvu ideju.

Očekuje se da će se taj samit održati do kraja kolovoza, ali još nije postignut dogovor o mjestu,  rekao je još jedan izvor.

Ruski predsjednik je u ponedjeljak rekao Trumpu da je otvoren za "ideju" izravnih razgovora s Ukrajinom, prema riječima diplomatskog savjetnika Kremlja Jurija Ušakova, kojeg su citirale ruske novinske agencije.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da bi bilo kakav sastanak između ruskog i ukrajinskog predsjednika morao biti pripremljen "vrlo pažljivo".

Švicarska je ranije najavila da će Vladimiru Putinu dati imunitet ako dođe u zemlju na mirovne pregovore o Ukrajini, unatoč nalogu za uhićenje koji je protiv njega izdao Međunarodni kazneni sud.

Grad u Švicarskoj koji se spominje za moguće pregovore je Ženeva, inače i europsko središte UN-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'istraga van zemlje'

'istraga van zemlje'

Austrija poslala novčane kazne onima koji su bili na Thompsonovu koncertu
VIDEO: RAKETA FLAMINGO

VIDEO: RAKETA FLAMINGO

Zastrašujuće oružje Kijeva: Stiže projektil moćniji od američkog Tomahawka
u maksimirskoj ulici

u maksimirskoj ulici

VIDEO Današnja snimka iz Zagreba mnoge zapanjila: Bagerom rušio zgradu, krhotine padale po cesti

najpopularnije

Još vijesti