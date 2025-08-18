Na čijoj je strani Donald Trump? Tadić analizira: Vraća se na tvorničke postavke

Stepanenko je naglasio da trenutak nosi globalnu težinu te procijenio kako je Kijev na ovaj krug razgovora stigao pripremljeniji nego ranije.

“Težak dan za Ukrajinu i cijeli svijet, posebno uključujući Europu. Vidjet ćemo što se biti nakon danas, hoće li pobijediti demokracija... Ovo me sve više podsjeća na neku nogometnu utakmicu, ali Zelenski je za ovaj sastanak bolje pripremljen nego kad je došao prvi put u Bijelu kuću. Ovaj put ima i argumente, to su stav Ukrajinaca i svih lidera Europske unije. Nadam se da će mu biti potpora na sastanku s Trumpom. Sretan sam što su svi uz njega tamo", rekao je Stepanenko za N1.

U nastavku je očekivanja usmjerio prema talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i finskom predsjedniku Alexanderu Stubbu, za koje drži da najbolje poznaju način komunikacije s Trumpom. Stepanenko smatra i da je bivšem američkom predsjedniku u interesu raspetljati situaciju u korist svojih partnera.

Razočaranje i upitnik nad Trumpovom ulogom

Za razliku od Stepanenka, Tonći Tadić pokazao je duboko nepovjerenje u Trumpove namjere i procjene. Sastanak u Anchorageu opisao je kao negativan signal.

“Anchorage je bio razočaranje za sve ukrajinske saveznike. Trump se tamo nije ponašao kao lider najmoćnije zemlje svijeta. Aplaudirao je Putinu i govorio malo, gotovo ništa. Možemo biti gotovo pa sigurni da se Trump vraća na tvorničke postavke. Ono što me muči cijelo vrijeme jest pitanje u čije ime on nastupa. Postoje tri mogućnosti, da nastupa u ime Ukrajine i EU, da nastupa u ime Putina i prenosi EU-u ruska stajališta, a treća je da nastupa potpuno neutralno, kao čovjek kojeg ne zanimaju Ukrajina, EU i Rusija.

Postoji i četvrta mogućnost, da je potpuni idiot, ali to ćemo zanemariti. Kad bismo znali kako nastupa, lakše bismo se postavili. Ovako, dojam je kao da zastupa ruska stajališta jer nijednom nije izjavio da bi Rusi trebali zaustaviti rat, no to konstantno ponavlja Ukrajini i Zelenskom. To je teza kojom su nastupali tijekom predizborne kampanje”, rekao je Tadić.

Tadić dodaje kako niz Trumpovih “ultimatuma” Putinu nije imao učinka: “Dao je Putinu više ultimatuma i ništa se nije dogodilo. Dapače, pozvao ga je na Aljasku. Putin nije ispoštovao nijedan od ultimatuma i ništa se nije dogodilo. Onda imamo sastanak nakon kojeg ispada da bi Zelenski trebao pristati na sve Putinove uvjete i završiti rat na taj način.”

'Amerika nije pouzdan partner'

U završnici izlaganja Tadić predlaže europskim liderima da Trumpu jasno poruče kako se ne bi trebao miješati u ukrajinska pitanja – drži da bi ga tek takav izazov, zbog ega, potaknuo na konkretniju reakciju. Svoju skepsu prema američkoj pouzdanosti u ovom kontekstu sumira rečenicom.

“Amerika nije pouzdan partner nikome tko ima posla s Putinom, to treba znati. Svima je nakon Anchoragea potpuno jasno da tamo nije bilo razgovora Trumpa kao predstavnika Europe u sučeljavanju s Putinom nego Trumpa kojeg to uopće ne zanima. Ili, još gore, Trumpa koji je slušao naputke iz Kremlja. Počet će pomagati Ukrajini i Europi ako osjeti da će se priča odvijati bez njega”, smatra Tadić.