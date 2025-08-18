RUSIJA VS. UKRAJINA

Na čijoj je strani Donald Trump? Tadić analizira: Vraća se na tvorničke postavke

M.Č.

18.08.2025 u 10:20

Tonči Tadić
Tonči Tadić Izvor: Pixsell / Autor: Davorin Visnjic/PIXSELL
U emisiji Novi dan kod Ivana Hrstića razgovarali su ukrajinski novinar i dopisnik iz Hrvatske Jevhen Stepanenko te fizičar i stručnjak za nuklearnu energiju Tonći Tadić. Povod su bili susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci te paralelni dolazak europskih čelnika i Volodimira Zelenskog u Washington

Stepanenko je naglasio da trenutak nosi globalnu težinu te procijenio kako je Kijev na ovaj krug razgovora stigao pripremljeniji nego ranije.

“Težak dan za Ukrajinu i cijeli svijet, posebno uključujući Europu. Vidjet ćemo što se biti nakon danas, hoće li pobijediti demokracija... Ovo me sve više podsjeća na neku nogometnu utakmicu, ali Zelenski je za ovaj sastanak bolje pripremljen nego kad je došao prvi put u Bijelu kuću. Ovaj put ima i argumente, to su stav Ukrajinaca i svih lidera Europske unije. Nadam se da će mu biti potpora na sastanku s Trumpom. Sretan sam što su svi uz njega tamo", rekao je Stepanenko za N1.

U nastavku je očekivanja usmjerio prema talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i finskom predsjedniku Alexanderu Stubbu, za koje drži da najbolje poznaju način komunikacije s Trumpom. Stepanenko smatra i da je bivšem američkom predsjedniku u interesu raspetljati situaciju u korist svojih partnera.

Razočaranje i upitnik nad Trumpovom ulogom

Za razliku od Stepanenka, Tonći Tadić pokazao je duboko nepovjerenje u Trumpove namjere i procjene. Sastanak u Anchorageu opisao je kao negativan signal.

“Anchorage je bio razočaranje za sve ukrajinske saveznike. Trump se tamo nije ponašao kao lider najmoćnije zemlje svijeta. Aplaudirao je Putinu i govorio malo, gotovo ništa. Možemo biti gotovo pa sigurni da se Trump vraća na tvorničke postavke. Ono što me muči cijelo vrijeme jest pitanje u čije ime on nastupa. Postoje tri mogućnosti, da nastupa u ime Ukrajine i EU, da nastupa u ime Putina i prenosi EU-u ruska stajališta, a treća je da nastupa potpuno neutralno, kao čovjek kojeg ne zanimaju Ukrajina, EU i Rusija.

Postoji i četvrta mogućnost, da je potpuni idiot, ali to ćemo zanemariti. Kad bismo znali kako nastupa, lakše bismo se postavili. Ovako, dojam je kao da zastupa ruska stajališta jer nijednom nije izjavio da bi Rusi trebali zaustaviti rat, no to konstantno ponavlja Ukrajini i Zelenskom. To je teza kojom su nastupali tijekom predizborne kampanje”, rekao je Tadić.

Tadić dodaje kako niz Trumpovih “ultimatuma” Putinu nije imao učinka: “Dao je Putinu više ultimatuma i ništa se nije dogodilo. Dapače, pozvao ga je na Aljasku. Putin nije ispoštovao nijedan od ultimatuma i ništa se nije dogodilo. Onda imamo sastanak nakon kojeg ispada da bi Zelenski trebao pristati na sve Putinove uvjete i završiti rat na taj način.”

'Amerika nije pouzdan partner'

U završnici izlaganja Tadić predlaže europskim liderima da Trumpu jasno poruče kako se ne bi trebao miješati u ukrajinska pitanja – drži da bi ga tek takav izazov, zbog ega, potaknuo na konkretniju reakciju. Svoju skepsu prema američkoj pouzdanosti u ovom kontekstu sumira rečenicom.

“Amerika nije pouzdan partner nikome tko ima posla s Putinom, to treba znati. Svima je nakon Anchoragea potpuno jasno da tamo nije bilo razgovora Trumpa kao predstavnika Europe u sučeljavanju s Putinom nego Trumpa kojeg to uopće ne zanima. Ili, još gore, Trumpa koji je slušao naputke iz Kremlja. Počet će pomagati Ukrajini i Europi ako osjeti da će se priča odvijati bez njega”, smatra Tadić.

tportal
UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Zelenski se uskoro sastaje s Trumpom, poslao oštru poruku Putinu

  • 15:05

    Zelenski pozvao Rusiju da okonča rat Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da Rusija ne bi trebala biti "nagrađena" za svoj rat, uoči iščekivanog sastanka s američkim i europskim čelnicima s ciljem pronalaska rješenja za sukob. "Putin će pokazivati moć ubijanjem kako bi i dalje vršio pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i gazio diplomatske napore", napisao je ukrajinski predsjednik na Facebooku, dodajući da Rusija "ne bi trebala biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu". Prethodno je pozvao Rusiju da "okonča ovaj rat koji je sama započela".

  • 14:17

    Kina se nada sporazumu o Ukrajini Kina je poručila da se nada sporazumu o Ukrajini "prihvatljivom svim stranama", uoči sastanka u Bijeloj kući između Trumpa i Zelenskog i nekoliko europskih čelnika. "Nadamo se da će sve strane i dionici pravovremeno sudjelovati u mirovnim pregovorima i što prije postići pravedan, trajan, obvezujuć i svima prihvatljiv mirovni sporazum", rekla je Mao Ning, glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova, na konferenciji za novinare.

  • 13:06

    Zelenski: Rusija ne bi smjela biti nagrađena Predsjednik Volodimir Zelenski osudio je „demonstrativni i cinični“ noćni napad na stambenu zgradu u Harkivu, naglašavajući kako Rusija „ne smije biti nagrađena“ za svoj rat protiv Ukrajine. U objavi na platformi X, ukrajinski čelnik istaknuo je da je Rusija svjesna kako se danas u Washingtonu održava ključni sastanak posvećen okončanju rata – a da istodobno ujutro nastavlja bombardirati regije Harkiv, Zaporižje, Sumi i Odesu. „Ruski ratni stroj nastavlja uništavati živote unatoč svemu. Putin se koristi demonstrativnim ubojstvima kako bi održao pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i kako bi ponizio diplomatske napore“, napisao je Zelenski. „Upravo zato tražimo pomoć da zaustavimo ubijanja. Zato su potrebna pouzdana sigurnosna jamstva. I zato Rusija ne smije biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu“, rekao je Zelenski.
