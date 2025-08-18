Zelenski uoči sastanka s Trumpom: Rusija ne može biti 'nagrađena' za invaziju

"Putin će pokazivati moć ubijanjem kako bi i dalje vršio pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i gazio diplomatske napore", napisao je ukrajinski predsjednik na Facebooku, dodajući da Rusija "ne bi trebala biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu".

Prethodno je pozvao Rusiju da "okonča ovaj rat koji je sama započela".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se s europskim čelnicima u Washingtonu prije sastanka s Donaldom Trumpom, priopćila je u ponedjeljak Europska komisija.