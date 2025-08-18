diplomatski napori

Zelenski uoči sastanka s Trumpom: Rusija ne može biti 'nagrađena' za invaziju

I.Ba./Hina

18.08.2025 u 15:10

Volodimir Zelenski i Donald Trump
Volodimir Zelenski i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL
Bionic
Reading

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da Rusija ne bi trebala biti "nagrađena" za svoj rat, uoči iščekivanog sastanka s američkim i europskim čelnicima s ciljem pronalaska rješenja za sukob.

"Putin će pokazivati moć ubijanjem kako bi i dalje vršio pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i gazio diplomatske napore", napisao je ukrajinski predsjednik na Facebooku, dodajući da Rusija "ne bi trebala biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu".

Prethodno je pozvao Rusiju da "okonča ovaj rat koji je sama započela".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se s europskim čelnicima u Washingtonu prije sastanka s Donaldom Trumpom, priopćila je u ponedjeljak Europska komisija.

Ovo je "pripremni sastanak" prije sastanka s američkim predsjednikom u Bijeloj kući, naznačila je Komisija u svom službenom dnevnom redu.

ABC News izvijestio je u ponedjeljak, pozivajući se na izvor upoznat s planovima, da će i američki potpredsjednik J. D. Vance prisustvovati sastanku ukrajinskog i američkog predsjednika u Washingtonu u ponedjeljak.

Prethodni susret u Bijeloj kući u veljači zapamćen je po tome što su ga Trump i njegov potpredsjednik Vance javno ukorili i ponizili u Ovalnom uredu, kritizirajući ga zbog nedostatka zahvalnosti za američku podršku.

tportal
UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Zelenski se uskoro sastaje s Trumpom, poslao oštru poruku Putinu

  • 15:05

  • 14:17

    Kina se nada sporazumu o Ukrajini Kina je poručila da se nada sporazumu o Ukrajini "prihvatljivom svim stranama", uoči sastanka u Bijeloj kući između Trumpa i Zelenskog i nekoliko europskih čelnika. "Nadamo se da će sve strane i dionici pravovremeno sudjelovati u mirovnim pregovorima i što prije postići pravedan, trajan, obvezujuć i svima prihvatljiv mirovni sporazum", rekla je Mao Ning, glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova, na konferenciji za novinare.

  • 13:06

    Zelenski: Rusija ne bi smjela biti nagrađena Predsjednik Volodimir Zelenski osudio je „demonstrativni i cinični“ noćni napad na stambenu zgradu u Harkivu, naglašavajući kako Rusija „ne smije biti nagrađena“ za svoj rat protiv Ukrajine. U objavi na platformi X, ukrajinski čelnik istaknuo je da je Rusija svjesna kako se danas u Washingtonu održava ključni sastanak posvećen okončanju rata – a da istodobno ujutro nastavlja bombardirati regije Harkiv, Zaporižje, Sumi i Odesu. „Ruski ratni stroj nastavlja uništavati živote unatoč svemu. Putin se koristi demonstrativnim ubojstvima kako bi održao pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i kako bi ponizio diplomatske napore“, napisao je Zelenski. „Upravo zato tražimo pomoć da zaustavimo ubijanja. Zato su potrebna pouzdana sigurnosna jamstva. I zato Rusija ne smije biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu“, rekao je Zelenski.
