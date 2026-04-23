Prijetnje bombama: Stručnjaka čudi jedna stvar

Posljednjih dana, diljem Hrvatske nižu se dojave o bombama u školama, trgovačkim centrima i drugim objektima. Sve su lažne. Policija navodi da su poslane iz inozemstva. Večerašnje Otvoreno posvećeno je pitanju zašto je Hrvatska meta lažnih prijetnji bombana i što se krije iza tih prijetnji

S urednicom i voditeljicom Otvorenog Zrinkom Grancarić o tome, ali i o tome kakvi kibernetički napadi stoje u pozadini svjetskih sukoba, razgovaraju gosti: Alen Delić, zamjenik predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti; Robert Tomljenović, zamjenik ravnatelja Vijeća za medije; izv. prof. dr. sc. Gordan Akrap, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman. Lažnim dojavama o bombama u školama i trgovačkim centrima stvara se osjećaj nesigurnosti. Analiza prijetnji i sigurnosna kultura u Hrvatskoj Gordan Akrap pohvalio je djelatnike MUP-a koji vrlo profesionalno, savjesno i odgovorno prihvaćaju i analiziraju svaku od tih prijetnji.

'Praktično pokazuju da to nije stvarna prijetnja. Mislim da treba pohvaliti i naše stanovništvo. Pokazuje vrlo visoku razinu osobne odgovornosti i sigurnosne kulture koja jednostavno, odgovara situaciji, da što brže i što bezbolnije i bez psiholoških opterećenja prođemo ovu krizu koja je već bila, koja se ponavljala i sada je i koja će se ponavljati u valovima u budućnosti, rekao je Akrap. Dodao je kako to što se događa nije nešto novo. 'Ono što se događa, pokušava e s jedne strane riješiti određeni problem koji pojedinci imaju sa svojim ponašanjem i djelovanjem unutar školskog sustava, određene osobe koje imaju određenih emocionalnih izazova, ali ima i onih koji koriste ovakve situacije i događaje kako bi prouzročili određena psihološka djelovanja na stanovništvo i kako bi pokušali pokazati kako je vlada i administracija politička sfera u RH nesposobna i neučinkovita, te kako treba radikalno mijenjati stvari', ocijenio je Akrap. Problem lažnih vijesti Alen Delić kazao je kako ga ne čudi otkriće da dojave stižu elektroničkom poštom, u pravilu s adresa u inozemstvu, ali ga pomalo čudi važnost koja se stavlja na to je li u pitanju jedna adresa, je li ona anonimna ili ne. 'U cijelom tijeku podataka moramo znati da počinitelj može biti bilo gdje na svijetu, da može koristiti resurse u različitim državama. Najčešće, kada pokušavaju biti anonimni, zapravo pokušavaju skrivati tragove na više mjesta', rekao je. Nadovezao se na Akrapa i također kazao da institucije izvrsno rade svoj posao. 'U cijelom aspektu o kojem razgovaramo, moram naglasiti problem lažnih vijesti. Danas sam tijekom dana s velikim brojem ljudi razgovarao i načulo se sto teorija, i tko su pošiljatelji, i kakve su poruke pisali i komentare o sadržaju tih poruka, a da osobe uopće nisu vidjele te poruke. To je jedan od rizika o kojem u ovom trenutku ne razgovaramo. Mislim da bismo u fokus trebali staviti više na to nego na to tko je na koji način poslao poruke', rekao je Alen Delić.

Šibenik: Dojava o postavljenim bombama po školama Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL







Šibenik: Dojava o postavljenim bombama po školama