dojave o bombama

Panika u splitskim školama, objavljena poruka gnjusnog sadržaja

Damir Petranović

20.04.2026 u 11:20

Splitska škola Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Na službene e-mail adrese većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije u ponedjeljak ujutro zaprimljene su poruke o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska

Evakuirane su sve splitske srednje škole, ali i neke u drugim dijelovima županije, a brojne policijske snage obavljaju detaljne preglede, koristeći između ostalog pomoć policijskih pasa. Ni u jednom slučaju nije pronađeno ništa sumnjivo.

Dojavu o postavljenom eksplozivu primila je čak i Glazbena škola Josipa Hatzea te je zbog toga otkazala nastavu. 'To nije dobro, svakoga tko se bavi tim stvarima treba osuditi. Ako se netko želi poigravati, to nije način, pogotovo ne prema školama, ustanovama. Svaka osuda od mene kao gradonačelnika', poručio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Splitska škola Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dalmatinski portal objavio je tekst e-maila poprilično poremećenog sadržaja, u kojemu se između ostalog najavljuje 'opći pomor u srednjim školama' i 'ubijanje ustaške djece'.

vezane vijesti

Iz splitske policije poručuju da se poduzimaju sve potrebne mjere i radnje, uključujući preglede škola, kako bi se utvrdile sve okolnosti te osigurali javni red i mir.

vezane vijesti

