Panika u splitskim školama, objavljena poruka gnjusnog sadržaja

Evakuirane su sve splitske srednje škole, ali i neke u drugim dijelovima županije, a brojne policijske snage obavljaju detaljne preglede, koristeći između ostalog pomoć policijskih pasa. Ni u jednom slučaju nije pronađeno ništa sumnjivo.

Dojavu o postavljenom eksplozivu primila je čak i Glazbena škola Josipa Hatzea te je zbog toga otkazala nastavu. 'To nije dobro, svakoga tko se bavi tim stvarima treba osuditi. Ako se netko želi poigravati, to nije način, pogotovo ne prema školama, ustanovama. Svaka osuda od mene kao gradonačelnika', poručio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.