Odgođeno otvaranje Slavonske, vraća se privremena regulacija: Pokvario se bager koji ruši Vjesnik

Slavonska avenija i podvožnjak na tom dijelu ipak se neće otvoriti večeras u 20 sati, kako je ranije bilo planirano. Razlog tomu je veliki kvar na bageru koji radi na uklanjanju Vjesnikova nebodera, potvrđeno je iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Golemi bager visine 52 metra od četvrtka ujutro radi na rušenju sjevernog aneksa Vjesnikova kompleksa, no radovi su u nedjelju poslijepodne iznenada zaustavljeni. Zbog novonastalih okolnosti u resornom je ministarstvu održan hitan koordinacijski sastanak s predstavnicima Grada Zagreba.
Glavinić za HRT: Radit će se bypass, dijelovi stižu iz Nizozemske
Državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić potvrdio je u izjavi za Dnevnik HRT-a da se prometnica večeras ne može pustiti u promet, ali da se odmah krenulo u alternativno rješenje. Podvožnjak će ostati zatvoren, a na Slavonsko aveniji noćas bi trebala biti uvedena privremena regulacija prometa slična onoj do 18. travnja.
"Tijekom dana, od kada su nastupile ove nove okolnosti, u stalnoj smo komunikaciji s Gradom Zagrebom. Suglasili smo se oko daljnjih koraka te će se već večeras pristupiti radovima na izgradnji bypassa. Ti radovi trebali bi biti dovršeni tijekom noći", izjavio je Glavinić.
Osvrnuo se i na tehničke probleme s golemim strojem koji su doveli do prometne blokade u gradu.
"Radovi su započeli u četvrtak ujutro i proteklih su se dana događali manji tehnički problemi, no oni nisu značajnije utjecali na dinamiku i bili su daleko manje ozbiljni od ovoga što se dogodilo danas. Riječ je o većem kvaru, a zamjenski dijelovi za stroj bit će poslani sutra iz Nizozemske prema Zagrebu", zaključio je državni tajnik.
Podvožnjak će biti zatvoren najmanje tjedan dana
Zatvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji potrajat će najmanje tjedan dana nakon što je tijekom radova došlo do kvara na ključnom dijelu bagera koji sudjeluje u uklanjanju kompleksa Vjesnika, doznao je RTL Danas.
Unatoč tome što je do završetka aktualne faze radova ostalo vrlo malo posla, drugo tehničko rješenje ne postoji. Kako ističu odgovorni za projekt, razmatrane su različite mogućnosti, uključujući dizalice, kranove te sustave mreža i sajli, no nijedna nije ocijenjena bržom ni učinkovitijom od postojećeg rješenja.
‘Svi su vidjeli da radovi dobro teku ovaj vikend. Nedjelja prijepodne je izgledala idilično, no stvari se događaju, bager se pokvario i moramo ga zamijeniti’, poručio je nadzorni inžinjer Andrija Stipić.
Dodatnu pozornost privlači dio betonske konstrukcije koji je ostao visjeti nakon djelomičnog urušavanja. Ipak, nadležni tvrde da situacija nije opasna kako na prvi pogled izgleda. Konstrukcijski element i dalje drži armatura, područje je osigurano, a upravo zbog sigurnosti građana i prometa donesena je odluka da se podvožnjak ne otvara.
Na pitanje može li eventualno jače nevrijeme uzrokovati pad tog dijela konstrukcije, odgovor je bio nedvosmislen: ‘Nema mogućnosti da to padne.’
Nakon nastavka radova potrebno je ukloniti preostali dio sjevernog segmenta objekta, a potom slijedi razgradnja srednjeg i južnog dijela, što više neće utjecati na promet Slavonskom avenijom.
Podsjetimo, plan je bio da se rušenje sjevernog dijela zgrade u potpunosti dovrši do nedjelje u 20 sati kako bi se Slavonska avenija otvorila prije ponedjeljka i jutarnjih prometnih gužvi, no otvaranje je do daljnjega odgođeno.