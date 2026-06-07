Odgođeno otvaranje Slavonske, vraća se privremena regulacija: Pokvario se bager koji ruši Vjesnik

Slavonska avenija i podvožnjak na tom dijelu ipak se neće otvoriti večeras u 20 sati, kako je ranije bilo planirano. Razlog tomu je veliki kvar na bageru koji radi na uklanjanju Vjesnikova nebodera, potvrđeno je iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Golemi bager visine 52 metra od četvrtka ujutro radi na rušenju sjevernog aneksa Vjesnikova kompleksa, no radovi su u nedjelju poslijepodne iznenada zaustavljeni. Zbog novonastalih okolnosti u resornom je ministarstvu održan hitan koordinacijski sastanak s predstavnicima Grada Zagreba. Glavinić za HRT: Radit će se bypass, dijelovi stižu iz Nizozemske Državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić potvrdio je u izjavi za Dnevnik HRT-a da se prometnica večeras ne može pustiti u promet, ali da se odmah krenulo u alternativno rješenje. Podvožnjak će ostati zatvoren, a na Slavonsko aveniji noćas bi trebala biti uvedena privremena regulacija prometa slična onoj do 18. travnja.

"Tijekom dana, od kada su nastupile ove nove okolnosti, u stalnoj smo komunikaciji s Gradom Zagrebom. Suglasili smo se oko daljnjih koraka te će se već večeras pristupiti radovima na izgradnji bypassa. Ti radovi trebali bi biti dovršeni tijekom noći", izjavio je Glavinić.

Rušenje Vjesnika Izvor: Pixsell / Autor: Igor Šoban/PIXSELL







+7 Rušenje Vjesnika Izvor: Pixsell / Autor: Igor Šoban/PIXSELL

Osvrnuo se i na tehničke probleme s golemim strojem koji su doveli do prometne blokade u gradu. "Radovi su započeli u četvrtak ujutro i proteklih su se dana događali manji tehnički problemi, no oni nisu značajnije utjecali na dinamiku i bili su daleko manje ozbiljni od ovoga što se dogodilo danas. Riječ je o većem kvaru, a zamjenski dijelovi za stroj bit će poslani sutra iz Nizozemske prema Zagrebu", zaključio je državni tajnik.

Rušenje zgrade Vjesnika u fazama Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban