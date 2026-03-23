Prijetio Daliji Orešković, policija mu pronašla automatsko oružje

Optužnicom se okrivljenika tereti da je 26. siječnja 2026., preko društvene mreže Facebook, tri puta objavio poveznicu s fotografijom jedne zastupnice u Hrvatskom saboru, s komentarima ozbiljnog prijetećeg sadržaja na njezinu štetu. Kako doznaje Index, muškarac je prijetio Daliji Orešković.

Također ga se tereti da je u siječnju 2026., u krugu obiteljske kuće posjedovao automatsko oružje čije držanje je građanima zabranjeno.