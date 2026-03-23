Prijetio Daliji Orešković, policija mu pronašla automatsko oružje

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi podiglo je pred Općinskim sudom u Požegi optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske (1959.) zbog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. i 3. Kaznenog zakona i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona.
Optužnicom se okrivljenika tereti da je 26. siječnja 2026., preko društvene mreže Facebook, tri puta objavio poveznicu s fotografijom jedne zastupnice u Hrvatskom saboru, s komentarima ozbiljnog prijetećeg sadržaja na njezinu štetu. Kako doznaje Index, muškarac je prijetio Daliji Orešković.
Također ga se tereti da je u siječnju 2026., u krugu obiteljske kuće posjedovao automatsko oružje čije držanje je građanima zabranjeno.
U optužnici je predloženo protiv okrivljenika produljiti istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku).