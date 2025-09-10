Ruski dronovi nisu zalutali, ušli su duboko u poljski zračni prostor: Uzbuna počela oko ponoći

Ruski dronovi nisu slučajno zalutali u Poljsku – ušli su duboko u njezin zračni prostor. Sve se to dogodilo tijekom najnovijeg ruskog napada na cijelu Ukrajinu, piše reporterka BBC-a iz Kijeva, Sarah Rainsford u analizi posljednjih događaja na poljskom nebu
Zračna uzbuna počela je još prije ponoći, uz upozorenja da je u zraku najmanje 100 dronova i da se Rusija priprema lansirati rakete, objavio je BBC.
Dok su se Ukrajinci sklanjali u podzemna skloništa, online kanali koje prate počeli su javljati da je nekoliko tih dronova prešlo u Poljsku. Objave su ubrzo počele stizati i na poljskom jeziku, upozoravajući građane da potraže zaklon: „Chełm – u skloništa!“, „Zamość – u skloništa!“
Zatvorena varšavska zračna luka
Sve to ostavlja dojam eskalacije iz Moskve – svojevrsnog testiranja reakcije Zapada. Jer čini se da dronovi nisu samo prešli granicu Poljske. Ušli su dovoljno duboko da je čak i varšavska zračna luka morala biti zatvorena.
Dogodilo se to u trenutku kada su ruski zračni napadi na Ukrajinu postali daleko masovniji – i sve učestaliji.
Proteklog vikenda ruska raketa pogodila je glavnu zgradu ukrajinske vlade. Prije toga oštećene su i zgrade Delegacije EU te British Councila u Kijivu.
Rusi često krše poljski zračni prostor
Ruski dronovi i ranije su prelazili zapadnu ukrajinsku granicu. Jedna ruska raketa čak je pala u šumu, ali nije eksplodirala. Još 2022. godine dvoje seljana poginulo je blizu granice, navodno nakon što je ukrajinska protuzračna obrana srušila jednu raketu.
Zbog toga poljsko ratno zrakoplovstvo sada reagira svaki put kada se prijetnja približi granici. No dosad nikada nisu ništa oborili. Zato je ovo posve novi tip eskalacije sukoba – kako za Poljsku, tako i za NATO.