Ruski dronovi nisu zalutali, ušli su duboko u poljski zračni prostor: Uzbuna počela oko ponoći

Zračna uzbuna počela je još prije ponoći, uz upozorenja da je u zraku najmanje 100 dronova i da se Rusija priprema lansirati rakete, objavio je BBC.

Dok su se Ukrajinci sklanjali u podzemna skloništa, online kanali koje prate počeli su javljati da je nekoliko tih dronova prešlo u Poljsku. Objave su ubrzo počele stizati i na poljskom jeziku, upozoravajući građane da potraže zaklon: „Chełm – u skloništa!“, „Zamość – u skloništa!“

Zatvorena varšavska zračna luka

Sve to ostavlja dojam eskalacije iz Moskve – svojevrsnog testiranja reakcije Zapada. Jer čini se da dronovi nisu samo prešli granicu Poljske. Ušli su dovoljno duboko da je čak i varšavska zračna luka morala biti zatvorena.

Dogodilo se to u trenutku kada su ruski zračni napadi na Ukrajinu postali daleko masovniji – i sve učestaliji.