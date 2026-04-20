Potres magnitude 7.5 pogodio Japan: Valovi cunamija već stigli do obale, ima žrtava

Snažan potres magnitude 7,5 pogodio je područje uz sjeveroistočnu obalu Japana, nakon čega su vlasti izdale upozorenje na cunami

Japanske službe upozorile su da bi visina cunamija mogla doseći i do tri metra duž obale. Stanovništvu u ugroženim područjima savjetuje se oprez te pridržavanje uputa nadležnih službi. Epicentar potresa zabilježen je u moru uz sjeveroistočni dio zemlje, regiju koja je i ranije bila pogođena snažnim seizmičkim aktivnostima. Za sada nema službenih informacija o eventualnoj šteti ili ozlijeđenima.

Iako je prvotno bilo objavljeno da je magnituda iznosila 7,3, Japanska meteorološka agencija podigla je procjenu magnitude na 7.5. Američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) zabilježila je potres magnitude 7.4. Na specifičnoj japanskoj ljestvici intenziteta, koja se kreće od nula do sedam, potres je dosegnuo razinu 5+.

Ključni događaji Snažan potres jačine 7,5 stupnjeva po Richteru pogodio je Japan

Izdano upozorenja na cunami za velik dio sjeveroistočne obale

Prvi valovi cunamija stigli do obale

Valovi bi mogli doseći visinu i do tri metra

U nastavku pratimo događaje iz minute u minutu: 11.45 Nema promjena u zračenju ili abnormalnosti u elektranama Fukushima Tokijska elektroprivreda potvrdila je da nema abnormalnosti u nuklearnim elektranama Fukushima Daiichi i Fukushima Daini nakon što je veliki potres pogodio sjeveroistočnu obalu zemlje. U sjevernim područjima, Tohoku Electric Power Company izjavila je da do sada nisu uočene abnormalnosti ni u nuklearnoj elektrani Higashidori u prefekturi Aomori ni u elektrani Onagawa u prefekturi Miyagi. Tvrtka za skladištenje reciklirajućeg goriva također je izjavila da nisu uočene abnormalnosti u privremenom skladištu istrošenog nuklearnog goriva u prefekturi Aomori. 11.20 'Ljudska i materijalna šteta' Japanska premijerka Sanae Takichi osnovala je krizni stožer za saniranje posljedica potresa. Takichi je pozvala stanovništvo pogođenih područja na evakuaciju te se u objavi na društvenim mrežama osvrnula na prve procjene štete. 'Prema prvim izvješćima, potvrđeno je da ima ljudskih žrtava i materijalne štete. Sada slijedi prikupljanje detaljnih informacija na temelju kojih ćemo koordinirati sve aktivnosti odgovora na katastrofu', poručila je. 11.10 Prvi valovi cunamija stigli do obale Oko 11 sati po našem vremenu prvi valovi stigli su do obale Japana. Lokalni mediji izvještavaju da prvi valovi cunamija stižu do prefekture Iwate (jedan visok 80 cm), a jedan val visok i do 40 cm zabilježen je u luci Miyako. Japanska meteorološka agencija ranije je upozorila da bi valovi mogli doseći visinu i do tri metra. Valovi su dosad zabilježieni u Kuji, prefektura Iwate (80 cm), u Miyaku, prefektura Iwate (40 cm), u Hachinoheu, prefektura Aomori (30 cm) i u Urakawi, prefektura Hokkaido (20 cm).

11.07 Objavljena karta područja za koja su izdana upozorenja Japanska javna televizija NHK objavila je kartu područja za koja su nadležne službe izdale upozorenja. Žutom bojom označena su područja za koja vrijedi upozorenje na mogući cunami, dok su crvene zone – dijelovi Hokkaida i prefekture Iwate – pod najvišim stupnjem pripravnosti, gdje je izdano izravno upozorenje na cunami. Prema vijestima NHK-a, ljudima je rečeno da se odmah evakuiraju, a cunami je već uočen kako ide prema obali. Procjenjuje se da će valovi cunamija pogoditi dijelove japanske obale za manje od 30 minuta, izjavila je japanska meteorološka agencija.