VIDEO Serija potresa na Mediteranu: Aktivirala se klizišta na cestama, objavljene prve snimke

Serija potresa pogodila je u nedjelju oko 13 sati sjeverni dio zaljeva Evia u Grčkoj. Prema preliminarnim podacima seizmoloških službi, najsnažniji udar je bio oko 5.2 stupnja prema Richteru.
Glavno podrhtavanje tla trajalo je oko 20 sekundi, a u razmaku od nekoliko minuta uslijedilo je još nekoliko naknadnih potresa.
Aktivirana klizišta na lokalnim cestama
Gradonačelnik Mantoudija izvijestio je da su nakon potresa zabilježena klizišta na nekoliko točaka duž lokalne cestovne mreže, što otežava promet na tom području, piše Euronews.
Potresi su se osjetili i u samoj Ateni. Stanovnici nekoliko okruga grčke prijestolnice prijavili su višekratna podrhtavanja tla, no prema prvim informacijama, tamo nema dojava o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima.
Područje pod stalnim nadzorom
Znanstvenici i seizmolozi pomno prate razvoj situacije i analiziraju podatke. Sljedećih 48 sati ključno je za procjenu evolucije seizmičke aktivnosti kako bi se utvrdilo postoji li opasnost od novih snažnijih udara.
Ovo područje ima dugu povijest seizmičkih aktivnosti i smatra se jednom od regija koje su u Grčkoj najviše podložne potresima.