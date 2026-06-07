grčka na udaru

VIDEO Serija potresa na Mediteranu: Aktivirala se klizišta na cestama, objavljene prve snimke

I.J.

07.06.2026 u 19:08

Potres u Grčkoj, ilustracija
Potres u Grčkoj, ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia
Bionic
Reading

Serija potresa pogodila je u nedjelju oko 13 sati sjeverni dio zaljeva Evia u Grčkoj. Prema preliminarnim podacima seizmoloških službi, najsnažniji udar je bio oko 5.2 stupnja prema Richteru.

Glavno podrhtavanje tla trajalo je oko 20 sekundi, a u razmaku od nekoliko minuta uslijedilo je još nekoliko naknadnih potresa.

Aktivirana klizišta na lokalnim cestama

Gradonačelnik Mantoudija izvijestio je da su nakon potresa zabilježena klizišta na nekoliko točaka duž lokalne cestovne mreže, što otežava promet na tom području, piše Euronews.

Potresi su se osjetili i u samoj Ateni. Stanovnici nekoliko okruga grčke prijestolnice prijavili su višekratna podrhtavanja tla, no prema prvim informacijama, tamo nema dojava o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima.

vezane vijesti

Područje pod stalnim nadzorom

Znanstvenici i seizmolozi pomno prate razvoj situacije i analiziraju podatke. Sljedećih 48 sati ključno je za procjenu evolucije seizmičke aktivnosti kako bi se utvrdilo postoji li opasnost od novih snažnijih udara.

Ovo područje ima dugu povijest seizmičkih aktivnosti i smatra se jednom od regija koje su u Grčkoj najviše podložne potresima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
četvero poginulih

četvero poginulih

Detalji tragedije kod Virovitice: Preminuo je prije nego što je helikopter uopće uspio poletjeti
POLITIČKI REJTING

POLITIČKI REJTING

Novi CRO Demoskop: HDZ i SDP padaju, evo koji političari imaju najviše potpore
BUDIŠA REVOLTIRAN

BUDIŠA REVOLTIRAN

Drama u HSLS-u zbog državne tajnice na PRIDE-u: 'Zlatna mladež, propale ideologije'

najpopularnije

Još vijesti