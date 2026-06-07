VIDEO Serija potresa na Mediteranu: Aktivirala se klizišta na cestama, objavljene prve snimke

Glavno podrhtavanje tla trajalo je oko 20 sekundi, a u razmaku od nekoliko minuta uslijedilo je još nekoliko naknadnih potresa.

Aktivirana klizišta na lokalnim cestama

Gradonačelnik Mantoudija izvijestio je da su nakon potresa zabilježena klizišta na nekoliko točaka duž lokalne cestovne mreže, što otežava promet na tom području, piše Euronews.