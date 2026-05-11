Policija privela napadača na novinara u Splitu

'Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 57- godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 7. svibnja 2026. godine na Obali hrvatskog narodnog preporoda u Splitu na štetu 53-godišnjeg novinara počinio kazneno djelo prijetnja iz čl. 139 st. 3 Kaznenog zakona. Jutros je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku', kratko su poručili.

Nakon što je novinar tjednika Novosti Siniša Vuković napadnut 7. svibnja u Splitu tijekom slavlja dana grada i sveca zaštitnika Svetog Duje, policija je u ponedjeljak navela da su dovršili istragu prema osumnjičenom napadaču.

Kao što smo ranije pisali, Vuković se tog dana sa suprugom šetao Rivom. U blizini Hrvojeve kule i Pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je Vukoviću dobacivao da 'piše za četničke Novosti' i 'Slobodanku', pritom psujući uz spominjanje Tita i Jasenovca.

Vuković se, udaljio nadajući se da sve ostaje na verbalnim uvredama. Međutim, muškarac je na obližnjem štandu uzeo motiku i krenuo prema njemu. Srećom, žrtva se uspjela udaljiti sa suprugom i prijaviti incident policiji.

' Dragi svi, samo da vam reknem kako kiša nije nešto najgore što vam može pokvarit Sudamju... Umjesto kišobrana nad glavom, lako nada nju može doći i - motika! Srećom, sve je ipak u redu. Moja oholost je ostala neokrznuta... Dobrodošli u Split, svi, u naš lipi grad pun divnih i, nadasve, talentiranih ljudi. Ne bojte se! Živili', napisao je Vuković na društvenim mrežama nakon incidenta.