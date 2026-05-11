Jagić o ubojstvu šefa krim policije Grileca: Očito netko svoj posao nije odradio kako treba

Nakon toga, istim vatrenim oružjem nanio je i sebi ozljede te je prevezen u KB Dubrava u Zagrebu.

Podsjetimo, jučer je u Krapini ubijen voditelj kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske Robert Grilec, a njega je s tri hica, u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske postaje Krapina, ubio njegov sumještanin.

Dubravko Jagić smatra da je 'ovo je jedna vrlo ozbiljna poruka našem društvu, koja nije dobra, i svim našim institucijama - treba svima objasniti da se policijski službenici moraju bolje zaštititi'.

Napomenuo je da osoba koja je to učinila je više puta evidentirana u sustavu, ali i da po njegovu mišljenju nije trebala biti na slobodi nego u nekakvoj instituciji koja se bavi problemima takvih osoba.

'To je problem našeg kompletnog sustava i svih institucija, moraju biti bolje povezane i mora se bolje prevenirati da ne dođe do takvih nemilih događaja. Ne bih želio da nakon ovoga događaja ostane sve samo priči i idemo dalje pa vidjet ćemo do kada imamo sreće. Treba se ozbiljno pristupiti tome, promijeniti svijest pojedinih građana i da znaju da je policajac tu da štiti i da služi. Prvo mora zaštititi sebe jer ako ne može zaštiti sebe, ne može ni druge. Kazne moraju biti sankcionirajuće, a ne stimulirajuće', rekao je Jagić za N1.

Podsjetio je da je napad na policijskog službenika napad na državu i građane.

'Ako ideš napasti policajca nećeš se libiti napasti i bilo koga drugoga. Ta situacija se mora podići na daleko višu razinu', rekao je Jagić.