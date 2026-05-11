ozbiljna poruka

Jagić o ubojstvu šefa krim policije Grileca: Očito netko svoj posao nije odradio kako treba

V. B.

11.05.2026 u 09:29

Ubojstvo u Krapini
Ubojstvo u Krapini Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/Pixsell/Josip Mikacic/Pixsell
Bionic
Reading

Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske, na N1 televiziji govorio je o ubojstvu šefa krim policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske Roberta Grileca

Podsjetimo, jučer je u Krapini ubijen voditelj kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske Robert Grilec, a njega je s tri hica, u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske postaje Krapina, ubio njegov sumještanin.

Nakon toga, istim vatrenim oružjem nanio je i sebi ozljede te je prevezen u KB Dubrava u Zagrebu.

vezane vijesti

Dubravko Jagić smatra da je 'ovo je jedna vrlo ozbiljna poruka našem društvu, koja nije dobra, i svim našim institucijama - treba svima objasniti da se policijski službenici moraju bolje zaštititi'.

Napomenuo je da osoba koja je to učinila je više puta evidentirana u sustavu, ali i da po njegovu mišljenju nije trebala biti na slobodi nego u nekakvoj instituciji koja se bavi problemima takvih osoba.

'To je problem našeg kompletnog sustava i svih institucija, moraju biti bolje povezane i mora se bolje prevenirati da ne dođe do takvih nemilih događaja. Ne bih želio da nakon ovoga događaja ostane sve samo priči i idemo dalje pa vidjet ćemo do kada imamo sreće. Treba se ozbiljno pristupiti tome, promijeniti svijest pojedinih građana i da znaju da je policajac tu da štiti i da služi. Prvo mora zaštititi sebe jer ako ne može zaštiti sebe, ne može ni druge. Kazne moraju biti sankcionirajuće, a ne stimulirajuće', rekao je Jagić za N1.

Podsjetio je da je napad na policijskog službenika napad na državu i građane.

'Ako ideš napasti policajca nećeš se libiti napasti i bilo koga drugoga. Ta situacija se mora podići na daleko višu razinu', rekao je Jagić.

Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
  • Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
  • Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
  • Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
  • Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
  • Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
    +12
Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TEŠKA NESREĆA

TEŠKA NESREĆA

FOTO Stravičan sudar kod Požege: Vatrogasci rezali vozila da izvuku ljude, cesta zatvorena
suradnja s pavlekom

suradnja s pavlekom

Ivan Blažičko prvi put progovorio o aferi
ISPoVIJEST OBITELJI

ISPoVIJEST OBITELJI

Muškarac iz Hrvatske godinama trpio strašne bolove: Dijagnoza ga šokirala

najpopularnije

Još vijesti