Od plaća do pritisaka: Sindikat novinara Hrvatske upozorio na ključne probleme

Pozvali su stoga na jačanje zaštite profesije i očuvanje slobode izražavanja te najavili tradicionalnu akciju „Pet minuta gromoglasne tišine“.

Novinari se, upozoravaju iz SNH, suočavaju s nesigurnim radnim uvjetima , sve češćim pritiscima i SLAPP tužbama, dok digitalizacija i širenje dezinformacija dodatno otežavaju njihov rad.

"Novinarstvo je jedan od ključnih stupova svakog demokratskog društva . Slobodni i profesionalni mediji, jaki i neovisni novinari i novinarke jamci su transparentnosti rada institucija i odgovornosti nositelja vlasti, jedan od rijetkih preostalih korektiva političke i ekonomske moći", istaknuli su u priopćenju iz SNH. Naglasili su i da je medijsko okruženje danas obilježeno dubokim promjenama koje izravno utječu na položaj novinara.

Upozoravaju i na podatke međunarodnih istraživanja prema kojima Hrvatska bilježi visok udio građana koji izbjegavaju vijesti, što dodatno naglašava potrebu za jačanjem profesionalnih standarda i vjerodostojnosti medija.

"Novinari i novinarke u Hrvatskoj otkrivaju nepravilnosti, zlouporabe moći i netransparentne prakse, osobito kada je riječ o djelovanju onih na vlasti. Njihove priče često razotkrivaju teme od javnog interesa - od korupcije i sukoba interesa do nepravilnosti u trošenju javnog novca - i time potvrđuju da je novinarstvo javno dobro. Bez obzira na loš status profesije, ograničene resurse i pritiske, brojni novinari nastavljaju djelovati kao korektiv vlasti i glas javnosti, potvrđujući važnost slobodnih i neovisnih medija", poručili su iz SNH.

Pozvali su institucije da osiguraju zakonodavni i institucionalni okvir koji štiti novinare, ali i medije da održavaju visoke profesionalne standarde.

Povodom Dana slobode medija SNH je najavio i tradicionalnu akciju „Pet minuta gromoglasne tišine“, kojom novinari i medijski radnici simbolično iskazuju solidarnost i upozoravaju na važnost zaštite svojih prava.

Akcija će se održati 3. svibnja u 11.55 sati, kada se novinare poziva da na pet minuta prekinu rad i komunikaciju, a u redakcijama se može pročitati prigodno priopćenje. U elektroničkim medijima predviđeno je i simbolično prilagođavanje programa.

SNH poziva i novinare koji se u to vrijeme nalaze na terenu da se uključe u akciju simboličnim prekidom rada, ističući da je riječ o zajedničkom iskazu profesionalne solidarnosti i upozorenju na važnost očuvanja slobode medija.