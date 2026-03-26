Pogledajte zimsku idilu na Plitvicama

'Snijeg nas je ponovno počastio i prekrio Park bijelim pokrivačem. Dijelimo s vama današnji ugođaj', objavljeno je na Facebooku profilu Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Nacionalni park Plitvička jezera najstariji je i najveći nacionalni park u Hrvatskoj, osnovan 1949. godine. Poznat je po sustavu od 16 međusobno povezanih jezera koja se prelijevaju preko sedrenih barijera stvarajući brojne slapove.

Park je 1979. uvršten na UNESCO-ov Popis svjetske baštine. Prostire se na gotovo 300 četvornih kilometara, a karakteriziraju ga bogata šumska vegetacija i velika bioraznolikost, uključujući rijetke i zaštićene vrste.