Kolaps u Lici: Dvije općine bez struje, kvarovi na dalekovodima u šumi zatrpanoj snijegom

Načelnik općine Plitvička Jezera Hrvoje Matejčić rekao je Hini u subotu poslijepodne da je zapalo mnogo snijega, i do 80 centimetara te se elektro-mreža postupno stavlja u pogon.

Izvijestio je da je u njihovoj općini 500 domaćinstava bez struje a tijekom dana ta broja bi se trebala smanjiti na dvjesto.

"Dva dalekovoda od 35 kilovolta su u prekidu i do njih se moralo specijalnim vozilima jer su u šumi, a snijeg je velik. Na jednom je dalekovodu kvar lociran, no upitan je ovaj drugi dalekovod koji se odnosi na Rakovicu", rekao je Matejčić.

Dodao je da se postupno radi na raščišćavanju prometnica, odnosno njihovom proširivanju kako bi s vremenom vozila iz oba smjera mogla istodobno prolaziti.

"Nismo imali prijave zdravstvenih problema. Nemamo problema jer smo organizirani - starijima u zaseocima su pravodobno dostavljeni hrana i ogrjev", rekao je Matejčić.

Načelnik Rakovice Mihovil Bićanić rekao je da ima petnaest do dvadeset točaka gdje su kvarovi, no glavni je problem s jednim dalekovodom koji je duboko u šumi u velikom snijegu, pa je sanacija usporena. Kazao je da je dvije tisuće stanovnika bez opskrbe.

Izvijestio je da su sve prometnice na području njegove općine prohodne. "Najveći je problem ta struja - ide se od stupa do stupa i traži kvar. Svi su na terenu", napomenuo je Bićanić.

S njim je bila otežana komunikacija putem mobitela, a objasnio je da se gubi telefonski signal uslijed problema s nestankom struje, što traje od petka u 10 sati.