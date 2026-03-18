Plenković slavi u Bruxellesu: 'Solidarnost, prosperitet, sigurnost i uvažena Europa na globalnom planu'

'Proteklih 50 godina EPP predstavlja predvodničku političku snagu Europe, koja je uvijek snažno stajala uz građane. Suočeni s brojnim izazovima, budućnost EU-a gradimo na temeljnim načelima naše politike – solidarnost, prosperitet, sigurnost i uvažena Europa na globalnom planu', kaže se u Plenkovićevoj objavi na X-u.

Hrvatski premijer, koji je doputovao u Bruxelles na samit EU-a koji se održava u četvrtak, također je sudjelovao na obilježavanju 50. obljetnice EPP-a.

Dodaje da HDZ kao član EPP-a ima važnu i aktivnu ulogu. 'Nastavit ćemo davati svoj doprinos zajedničkim europskim politikama, štiteći interese hrvatskih građana i dodatno učvršćujući položaj u srcu Europe', poručio je Plenković.

On se u srijedu u Bruxellesu sastao i sa sjevernomakedonskim premijerom Hristijanom Micockim, poručivši na X-u da će Hrvatska nastaviti podupirati tu zemlju na putu prema članstvu u EU.

'Razmijenili smo mišljenja o geopolitičkim izazovima, sigurnosti energetske opskrbe na jugoistoku Europe, kao i o mjerama koje dvije vlade poduzimaju u borbi protiv rasta cijena energenata. Hrvatska će nastaviti podupirati Sjevernu Makedoniju na putu prema članstvu u EU-u i smatramo da zaslužuje jasnu perspektivu', objavio je Plenković na X-u.