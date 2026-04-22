Oči uprte u Beč i Varšavu: Želi li Magyar izgraditi novi centar moći u Europi

Novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar želi ojačati politički i gospodarski utjecaj srednje Europe oslanjajući se na zajedničku povijest i postojeće ekonomske veze, osobito s Austrijom

Nakon izborne pobjede nad dugogodišnjim čelnikom Viktorom Orbánom, Magyar je poručio kako planira produbiti odnose sa susjednim državama, pri čemu posebno ističe Austriju kao ključnog partnera. 'Nekada smo dijelili istu državu, a Austrija je važan gospodarski partner Mađarske. Želio bih ojačati odnose iz povijesnih, ali i kulturnih i ekonomskih razloga', rekao je. Iako je dio političke podrške dobio obećanjem obnove odnosa s Europskom unijom, Magyar pritom ne vidi Mađarsku kao izoliranog aktera. Naprotiv, zagovara stvaranje snažnijeg bloka srednjoeuropskih država, okupljenog oko sličnih političkih i ekonomskih interesa. U tom bi savezu, smatra, dominirali konzervativno orijentirani lideri sa sličnim stavovima o migracijama, energetici i gospodarskoj politici, piše Politico.

U središtu te ideje nalazi se povezivanje postojećih regionalnih inicijativa. Magyar je već predložio spajanje Visegrád Grupe koja okuplja Mađarsku, Poljsku, Češku i Slovačku, sa forumom u kojem sudjeluju Austrija, Češka i Slovačka - Slavkov format. ‘Vjerujem da je to u interesu svih zemalja, uključujući Austriju i Mađarsku’, poručio je. Prvi potezi nove vlade trebali bi jasno signalizirati taj smjer. Magyar je najavio da će početkom svibnja posjetiti Varšavu i Beč, čime želi otvoriti novu fazu regionalne suradnje. Dok Austriju vidi kao prirodnog saveznika, od poljskog premijera Donald Tusk očekuje političke lekcije, osobito u pogledu obnove liberalne demokracije i otključavanja europskih fondova. To je i jedan od njegovih ključnih prioriteta: Mađarska želi osigurati pristup oko 18 milijardi eura zamrznutih sredstava EU-a, kao i dodatnih 16 milijardi eura iz europskih obrambenih fondova. Cilj je i ukidanje kazne od milijun eura dnevno zbog nepoštivanja europskih migracijskih pravila. Austrijska strana zasad pokazuje da je otvorena prema toj inicijativi. Prema riječima jednog visokog diplomata, jačanje suradnje srednjoeuropskih država unutar EU-a ima logiku sličnu modelu Beneluxa - manjim državama omogućuje veću težinu u donošenju odluka. Na toj liniji razmišlja i austrijski kancelar Christian Stocker, koji je s Magyarom već razgovarao na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji. Tamo su, prema dostupnim informacijama, otvorili teme buduće suradnje i poboljšanja uvjeta za austrijske tvrtke u Mađarskoj.

Peter Magyar Izvor: EPA / Autor: Tibor Illyes







