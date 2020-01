Ovo je sedam razloga zbog kojih odvoz smeća u Zagrebu ne bi smio poskupjeti

Od spornoga izračuna fiksnoga dijela računa preko ustavne tužbe do troškova kadroviranja u Čistoći, donosimo razloge zbog kojih je uopće ne bi trebalo doći do udara na džepove Zagrepčana, o čemu su proteklih mjeseci govorili i oporbeni skupštinski zastupnici, ekološke udruge, ali i građani na nekoliko prosvjeda

Četvrti krug porezne reforme većini građana donio je s početkom godine pedesetak kuna veću mjesečnu plaću jer je osnovni osobni odbitak povećan za 200 kuna, sa 3.800 na 4.000 kuna. Na godišnjoj je razini to šestotinjak kuna. Međutim, taj sinergijski učinak HDZ-a i stranke Milana Bandića na državnoj razini bit će poništen od istih aktera na lokalnoj razini, u Zagrebu, gdje većina građana povećanje neće osjetiti jer će početkom veljače odvoz smeća u nekim slučajevima poskupjeti i do dvjesto posto.

Tako je, recimo, do sada samac u stanu od tridesetak kvadrata plaćao 32 kune, a po novom će plaćati 80 kuna . Dvočlane obitelji u 40-ak kvadrata dosad su plaćale oko 42 kune, a po novome to će biti gotovo 92 kune . Cijena za tročlanu obitelj u pedesetak kvadrata raste s pedeset kuna na 103 kune , dok bi cijena za onu četveročlanu iz šezdesetak kvadrata s pedeset kuna trebala porasti na 115 kuna .

Iako poskupljenje još nije krenulo Bandić, je u ponedjeljak već najavio reviziju Odluke o naplati odvoza otpada do 1. travnja. Prema njegovim riječima, dva su razloga za to: da ne bude nikakva zareza oko komunalne infrastrukture koju građani trebaju dobiti i da će se ići od 25 do 35 posto smanjenja fiksnog dijela računa.

No, da bi se Odluka uopće mogla početi primjenjivati nužno je da sve kante/kontejneri, kojih je oko 110 tisuća, budu čipirane kako bi se mogla uspostaviti i voditi evidencija o preuzetoj količini otpada od svakog pojedinog korisnika. Još početkom prosinca Državni inspektorat naredio je Čistoći da to napravi u roku od 90 dana, inače im prijeti kazna od sto do tristo tisuća kuna. Neslužbeno doznajemo da je čipirano tek nešto manje 40 posto i pitanje je hoće li Čistoća sve stići do spomenutog datuma.

Stigla Čistoća ili ne, niz je razloga zbog kojih do poskupljenja uopće ne bi trebalo doći, o čemu su proteklih mjeseci govorili i oporbeni skupštinski zastupnici, ekološke udruge, ali i građani na nekoliko prosvjeda u središtu grada.

Razlozi protiv poskupljenja

1. Čistoća i Gradski ured za gospodarstvo nikad nisu obrazložili kako su došli do 68,57 kn fiksnog dijela računa koji bi trebao biti isti za sve bez obzira na kvadratu kuće/stana, kao i broj ljudi koji žive u njima. Tek je spomenuto da će to služiti za servisiranje hladnog pogona, odnosno nabavu kanti, kamiona, izgradnju Centra za gospodarenje otpadom, kompostanu u Novskoj, sortirnice…

2. Čistoća od prikupljanja sekundarnih sirovina uprihoduje određena sredstva pa je potpuno nejasno zašto bi građani morati plaćati za infrastrukturu ako već sirovinu daju besplatno i kad Čistoća na njoj zarađuje. Valja napomenuti da u poslovnom izvješću ZGH za prvih šest mjeseci 2019., koji je posljednji dostupan, stoji kako su prikupljene količine sekundarnih sirovina bile veće nego u istom razdoblju 2018., ali da je došlo do smanjenja prihoda zbog smanjenja cijena na tržištu EU otpada te da se sada na plastici ne zarađuje već da se za nju plaća da je se otkupi. No to ne znači da će i u budućnosti biti tako.

3. Odluka je potpuno destimulirajuća za građane jer nakon poskupljenja teško da će netko poželjeti više odvajati iako iz Holdinga spominju kazne i činjenicu da su im kamioni opremljeni kamerama. Kazne su posebno sporne za zgrade čiji se kontejneri nalaze na ulicama u koje svatko može ubaciti što poželi.

4. Donesena odluka sukladna je uredbi koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša na čelu kojeg je HDZ-ov Tomislav Ćorić, ali je sporna jer se varijabilni dio ne naplaćuje po količini proizvedenog otpada nego po zakupljenoj količini kante ili kontejnera.

Drugim riječima, Čistoća će naplatiti 240 litarski kontejner ili kantu od 120 litara svaki put kao da je puna iako je u osam mjesečnih odvoza to bilo tri ili četiri puta tako. Postoji, doduše, mogućnost da zakupite i manju posudu za smeće, ali i dalje ostaje problem je li svatko pojedinačno, u zgradama, proizveo onoliko smeća koliko mu je naplaćeno. Sustav čipiranih vreća i kontejnera rješenje je koje se nametalo, ali je ono otpalo zbog navodno velikih troškova ulaganja.

5. Komunalna tvrtka iz Preloga Pre-kom iz Preloga dignula je u studenom prošle godine ustavnu tužbu protiv Uredbe koju je donijelo Ministarstvo jer smatraju da je da je nepravedno da svi plaćaju fiksni dio recikliraju li otpad ili ne. Bude li odluka Ustavnog suda donesena u korist Pre-koma, past će i zagrebačka Odluka, pa će ispasti da se građanima naplaćivalo nešto što se nije smjelo.

6. Bandić je danas najavio da će nakon revizije Odluke smanjiti fiksni dio za 25 do 35 posto, da će se plastika i papir početi odvoziti četiri umjesto dva puta mjesečno, a da će se sredstva za to naći 'kadrovskim, organizacijskim i inim preustrojem u Čistoći'. U lipnju 2018, zaposlenih u Čistoći je bilo 1614, a danas ih je 1941. Broj je povećan zbog 'povećanog obima posla', ali valja dodati da su mediji otkrili i da su s početkom 2020. u Čistoći zaposlena tri nova koordinatora s visokim plaćama od koji je jedan umirovljeni general Vlado Šindler, koji će doduše raditi na pola radnog vremena. Prostora za smanjenje, dakle, ima.

7. Prvo polugodište 2019. Čistoća je završila s minusom od 21,6 milijuna kuna. Osim spomenutog manjeg prihoda od prodaje sekundarnih sirovina, značajan minus stigao je od prodaje usluga Gradu od 7,3 milijuna kuna za održavanje javnih prometnih površina. S druge strane, rashodi su najviše rasli, i to zbog troškova osoblja 10,9 milijuna kuna (8,9 milijuna kuna zbog povećanja bruto plaća radnicima), povećanja broja radnika, rasta jubilarnih naknada.

Plaće će rasti u 2020. zahvaljujući novom kolektivnom ugovoru, a nakon poskupljenja tik pred parlamentarne izbore u Skupštinu će stići prijedlog o smanjenju cijena, na ćemu će političke bodove opet skupiti isti igrači.