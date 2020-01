Napokon objavljeno: Evo koliko će od prvog veljače poskupjeti odvoz smeća u Zagrebu

Čistoća je napokon objavila izračun prema kojem će od 1. veljače biti obračunavan odvoz smeća, tj. mješanog komunalnog otpada u Zagrebu. Osim fiksnog dijela za sva kućanstva od 68,57 kuna, poznat je i varijabilni dio koji će se dodati na fiksni

Prema najavi gradskih vlasti, ali i direktora Čistoće Jure Leke, naknada za odvoz trebala bi ostati na sadašnjoj razini od 0,1206 kuna.

Čistoća je napokon objavila kompletnu tablicu cijena usluga od 1. veljače. Cijena odvoza po litri doista je ostala 12 lipa, no do sada građani nisu plaćali ovaj fiksni dio od 68,57 kuna.

Ovdje možete pogledati odluku Čistoće o cijenama odvoza mještovitog komunalnog otpada.

O koliko je drakonskom poskupljenju riječ i koga će ono najviše pogoditi, najbolje je ilustrirati s nekoliko primjera. Za primjer uzmimo zgradu u kojoj jedan ulaz ima dva kontejnera od po 240 litara svaki, u kojoj živi 50 ljudi i otpad se odvozi dva puta tjedno, odnosno osam puta mjesečno.

Tako je, recimo, do sada samac u stanu od tridesetak kvadrata plaćao 32 kune, a po novom će plaćati 80 kuna. Dvočlane obitelji u 40-ak kvadrata do sada su plaćale oko 42 kune, a po novome to će biti skoro 92 kune. Cijena za tročlanu obitelj u pedesetak kvadrata raste s pedeset kuna na 103 kune, dok bi cijena za onu četveročlanu iz šezdesetak kvadrata s pedeset kuna trebala porasti na 115 kuna.

Na godišnjoj razini to bi, primjerice, za tročlanu obitelj iz spomenute zgrade iznosilo šestotinjak kuna, što nikako nije zanemariva svota.

Uvedene kategorije kod kojih je fiksni dio skuplji

Cijena obvezne fiksne minimalne javne usluge na području Grada Zagreba za korisnike javne usluge razvrstane u potkategorije korisnika koji nisu kućanstvo: