Bandić reterira: Smanjit ćemo fiksni dio odvoza smeća najmanje za jedan frtalj

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u utorak je najavio pojeftinjenje odvoza smeća do početka travnja te promjene oko dinamike odvoza papira i plastike

'Ide se ponovno u javno savjetovanje, a odluka će se početi primjenjivati od 1. veljače o fiksnom i varijabilnom dijelu, ali ćemo do 1. travnja preustrojem, pa i kadrovskim, organizacijskim i inim u Čistoći omogućiti da se najmanje 25 posto smanje troškovi odvoza smeća u Zagrebu i to je moja preokupacija u naredna dva mejseca. Od sutra svaki tjedan odvoz plastike i papira, a do 1. travnja smanjenje fiksnog dijela najmanje za jedan frtalj', najavio je gradonačelnik Bandić prenosi N1.