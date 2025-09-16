Osumnjičeni za ubojstvo Charlieja Kirka danas će biti saslušan na sudu

Uhićen je u četvrtak navečer u roditeljskoj kući, oko 420 kilometara od mjesta zločina, nakon što su rođaci i obiteljski prijatelj javili vlastima da je Robinson umiješan u pucnjavu, prema riječima guvernera Spencera Coxa.

Osumnjičeni, student treće godine elektrotehnike na državnom tehničkom sveučilištu, isprva je u kaosu uspio pobjeći s mjesta zločina.

Tyler Robinson (22) optužen je da je u srijedu na kampusu sveučilišta Utah Valley u Oremu, oko 65 kilometara južno od Salt Lake Cityja, ispalio hitac iz puške koji je pogodio Kirka u vrat.

Robinson je pritvoren u okružni zatvore Ute, na temelju sumnji za teško ubojstvo, kazneno djelo povezano s oružjem i ometanje pravde, prema izjavi istražitelja.

Cox je rekao da će država tražiti smrtnu kaznu ako Robinson bude osuđen, no tužitelji će razmotriti želje Kirkove obitelji prije takve odluke.

Robinson bi se trebao javiti putem videoveze iz zatvora u utorak poslijepodne na saslušanju na Okružnom sudu okruga Utah u Provu.

Američka državna tužiteljica Pam Bondi rekla je da će ministarstvo pravosuđa razmotriti slučaj zasebno i odrediti treba li podići optužnicu na saveznoj razini.

U ponedjeljak, direktor FBI-ja Kash Patel rekao je u intervjuu na Fox Newsu da su istražitelji pronašli sms poruku koju je Robinson poslao prije ubojstva u srijedu, a u kojoj piše da Robinson planira ubiti Kirka.

Odvojeno, Washington Post izvijestio je u ponedjeljak da je Robinson poslao poruku prijateljima na Discordu priznavši zločin u četvrtak navečer, kratko prije nego što je uhićen.

Vlasti su rekle da iako vjeruju da je Robinson djelovao sam, i dalje istražuju je li itko drugi bio uključen u planiranje ubojstva ili je znao unaprijed za Robinsonove namjere.