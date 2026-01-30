Austrija mijenja svoju vojnu obvezu? Raspravlja se o referendumu

„Odlučivalo bi se o vojnoj obvezi i naravno da bi odluka na referendumu bila pravno obvezujuća“, rekao je austrijski kancelar Christian Stocker (Austrijska narodnjačka stranka ÖVP) na novogodišnjem sastanku svoje stranke.

Stockerovi koalicijski partneri Socijaldemokratska stranka Austrije (SPÖ) i liberalni NEOS su izrazili iznenađenje Stockerovim prijedlogom.

Socijaldemokrati su ukazali na "interne rasprave" unutar vlade na ovu temu.

"Ima li referendum na saveznoj razini na ovu temu smisla, to prvo moramo analizirati unutar kabineta", poručili su iz SPÖ-a.

Rasprava o analizi stručnjaka

Iz NEOS-a su ukazali na to da je bilo planirano da se rezultati analize stručnjaka raspravljaju na parlamentarnoj razini.

Stručno povjerenstvo je nedavno na vladinu inicijativu napravilo studiju koja predlaže produljenje vojnog roka sa sadašnjih šest na osam mjeseci uz dodatnih dva mjeseca vježbe u pričuvi.

U Austriji, koja nije članica NATO-a, se u posljednje vrijeme raspravlja o vojnoj spremnosti Austrije u slučaju napada a javna rasprava uglavnom ukazuje na nedostatke austrijskih oružanih snaga.

U Austriji je na snazi vojna obveza za sve muškarce a vojni rok traje šest mjeseci. Tzv. civilno služenje vojnog roka traje devet mjeseci.