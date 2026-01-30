Pokrenuta istraga zbog ubojstva Alexa Prettija: 'Želimo da američki narod zna istinu'

Ministarstvo pravosuđa otvorilo je saveznu istragu o građanskim pravima u vezi s ubojstvom medicinskog tehničara Alexa Prettija , kojeg su prošle subote ustrijelili agenti američke protuimigracijske službe ICE .

Pokrenute istrage

FBI je već poveo istragu o tom činu koji je rasplamsao gnjev građana, ali i vlasti u Minneapolisu. Još sinoć je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem promijenila narativ o tom incidentu, za kojeg je američka administracija tvrdila da ga je potaklo nasilno Prettijevo ponašanje.

"Nastavit ćemo pratiti istragu koju vodi FBI i davati im sve informacije koje su im potrebne da je dovedu do kraja te osigurati da američki narod zna istinu o situaciji i kako možemo nastaviti štititi američki narod", rekla je Noem, razgovarajući s voditeljem Foxa Seanom Hannityjem.

Glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin potvrdila je da FBI vodi istragu o Prettiju i da će ih odjel istraga domovinske sigurnosti podržati. Carinska i granična zaštita, koje su dio Ministarstva domovinske sigurnosti, provodi vlastitu internu istragu o pucnjavi, tijekom koje su dva službenika otvorila vatru na Prettija.