Pokrenuta istraga zbog ubojstva Alexa Prettija: 'Želimo da američki narod zna istinu'

Američko pravosuđe pokrenulo je istragu u vezi ubojstva Alexa Prettija u Minneapolisu. Odvojene istrage još vode FBI te carinska i granična zaštita. Ovo je odmak od ranijeg stava američke administracije koja je pravdala potez službenika ICE-a koji su ustrijelili medicinskog tehničara, iako nije ušao u sukob s njima
Ministarstvo pravosuđa otvorilo je saveznu istragu o građanskim pravima u vezi s ubojstvom medicinskog tehničara Alexa Prettija, kojeg su prošle subote ustrijelili agenti američke protuimigracijske službe ICE.
"Razmatramo sve što bi moglo rasvijetliti taj dan", rekao jezamjenik američkog državnog odvjetnika Todd Blanche, javlja Associated Press.
Pokrenute istrage
FBI je već poveo istragu o tom činu koji je rasplamsao gnjev građana, ali i vlasti u Minneapolisu. Još sinoć je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem promijenila narativ o tom incidentu, za kojeg je američka administracija tvrdila da ga je potaklo nasilno Prettijevo ponašanje.
"Nastavit ćemo pratiti istragu koju vodi FBI i davati im sve informacije koje su im potrebne da je dovedu do kraja te osigurati da američki narod zna istinu o situaciji i kako možemo nastaviti štititi američki narod", rekla je Noem, razgovarajući s voditeljem Foxa Seanom Hannityjem.
Glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin potvrdila je da FBI vodi istragu o Prettiju i da će ih odjel istraga domovinske sigurnosti podržati. Carinska i granična zaštita, koje su dio Ministarstva domovinske sigurnosti, provodi vlastitu internu istragu o pucnjavi, tijekom koje su dva službenika otvorila vatru na Prettija.
Šokantne snimke
Podsjetimo, snimke incidenta pokazivale su Prettija kako razgovara sa službenicima držeći mobitel u ruci. U jednom trenutku, dvojica ga obaraju na tlo; jedan mu iz džepa vadi pištolj za kojeg je imao dozvolu, a drugi mu puca u leđa.
U suprotnosti je to bilo s ranijim tvrdnjama američke administracije, pa i same ministrice Noem i predsjednika Donalda Trumpa, da je Pretti nasilno postupao. No, u međuvremenu su se pojavile snimke koje pokazuju da se Pretti ipak sukobio sa saveznim službama, ali 11 dana ranije.