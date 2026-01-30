Europski pučani: 'HDZ je iznimno uspješna stranka, uživaju veliku popularnost'

Premijer Andrej Plenković na otvaranju skupa Europske pučke stranke (EPP), najjače političke grupacije u Europi, pozvao je na snažnije napore prema demografskoj obnovi kontinenta, kao i na dijalog sa Sjedinjenim Državama koje ostaju 'važan partner svih nas'

Predsjednik EPP-a, Bavarac Manfred Weber, na početku skupa u hotelu Westinu hvalio je njegovu "dobru pripremljenost” te HDZ kao "iznimno uspješnu stranku” koja uživa veliku popularnost i nakon dugog perioda na vlasti. Plenković je u svom govoru naglasio kako EPP danas djeluje u svijetu "kompleksnijem nego prije”, navodeći krize poput ruske agresije na Ukrajinu, nestabilnosti na Bliskom istoku i nove američke vlade koja po nekim pitanjima ima različita stajališta od Europe. Hrvatski premijer naglasio je da je SAD ipak "važan partner svih nas”, država koja je igrala "nevjerojatnu ulogu u izgradnji Europe nakon Drugog svjetskog rata”. Pozvao je na dijalog dviju strana Atlantika kako bi "riješile razlike” na razuman i logičan način.

Poziv na demografsku obnovu Plenković je s neformalnog skupa EPP-a, stranke koja dominira u Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Europskoj komisiji, pozvao i na snažnije napore prema demografskoj obnovi kontinenta, iako je ona primarno nacionalna kompetencija. Demografski izazovi su "horizontalno pitanje” povezano s nizom drugih područja, poput kompetitivnosti, tržišta rada ili stanovanja, naglasio je. Plenković se na marginama konferencije bilateralno sastao s grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom.

“Kao mediteranske države, posebno se radujemo nastavku partnerstva u okviru inicijativa EU MED 9 i Triju mora, kojima Hrvatska ove godine predsjeda”, napisao je nakon susreta na platformi X. Premijer se sastao i s poljskim kolegom Donaldom Tuskom s kojim je razgovarao o “stvaranju uvjeta za daljnje jačanje trgovinske razmjene” koja je prošle godine nastavila rasti. S Tuskom, bivšim predsjednikom Europskog vijeća, Plenković je razgovarao i o situaciji u hrvatskom susjedstvu, transatlantskim odnosima, mirovnim inicijativama za Ukrajinu te o jačanju europske obrane i sigurnosti, dodaje se na platformi X.

