Europski pučani: 'HDZ je iznimno uspješna stranka, uživaju veliku popularnost'

Premijer Andrej Plenković na otvaranju skupa Europske pučke stranke (EPP), najjače političke grupacije u Europi, pozvao je na snažnije napore prema demografskoj obnovi kontinenta, kao i na dijalog sa Sjedinjenim Državama koje ostaju 'važan partner svih nas'
Predsjednik EPP-a, Bavarac Manfred Weber, na početku skupa u hotelu Westinu hvalio je njegovu "dobru pripremljenost” te HDZ kao "iznimno uspješnu stranku” koja uživa veliku popularnost i nakon dugog perioda na vlasti.
Plenković je u svom govoru naglasio kako EPP danas djeluje u svijetu "kompleksnijem nego prije”, navodeći krize poput ruske agresije na Ukrajinu, nestabilnosti na Bliskom istoku i nove američke vlade koja po nekim pitanjima ima različita stajališta od Europe.
Hrvatski premijer naglasio je da je SAD ipak "važan partner svih nas”, država koja je igrala "nevjerojatnu ulogu u izgradnji Europe nakon Drugog svjetskog rata”. Pozvao je na dijalog dviju strana Atlantika kako bi "riješile razlike” na razuman i logičan način.
Poziv na demografsku obnovu
Plenković je s neformalnog skupa EPP-a, stranke koja dominira u Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Europskoj komisiji, pozvao i na snažnije napore prema demografskoj obnovi kontinenta, iako je ona primarno nacionalna kompetencija.
Demografski izazovi su "horizontalno pitanje” povezano s nizom drugih područja, poput kompetitivnosti, tržišta rada ili stanovanja, naglasio je. Plenković se na marginama konferencije bilateralno sastao s grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom.
“Kao mediteranske države, posebno se radujemo nastavku partnerstva u okviru inicijativa EU MED 9 i Triju mora, kojima Hrvatska ove godine predsjeda”, napisao je nakon susreta na platformi X.
Premijer se sastao i s poljskim kolegom Donaldom Tuskom s kojim je razgovarao o “stvaranju uvjeta za daljnje jačanje trgovinske razmjene” koja je prošle godine nastavila rasti.
S Tuskom, bivšim predsjednikom Europskog vijeća, Plenković je razgovarao i o situaciji u hrvatskom susjedstvu, transatlantskim odnosima, mirovnim inicijativama za Ukrajinu te o jačanju europske obrane i sigurnosti, dodaje se na platformi X.
Brojni sastanci
Premijer se ranije u Banskim dvorima sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen te predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom. Na skup su, između ostalih, stigli i njemački kancelar Friedrich Merz, talijanski šef diplomacije Antonio Tajani te predstavnici oporbe iz redova pučana iz Španjolske, Francuske i Slovenije.
U uvodu skupu, tijekom dijela otvorenom za novinare, govorio je i ciparski predsjednik Nikos Christodoulides, čelnik zemlje koja trenutačno predsjeda Europskom unijom.
On je naglasio da svijet prolazi kroz tektonske promjene te da "uloga EPP-a stoga postaje još važnija”, posebice u održavanju političke stabilnosti kontinenta.
Ciparski predsjednik pozvao je i na snažnije zalaganje za proširenje EU-a, "jedno od najmoćnijih alata” EU-a. Novinari su govore čelnika trebali pratiti preko prijenosa iz druge prostorije, no zbog tehničkih poteškoća rad je bio otežan. Nakon govora trojice pučana uslijedio je zatvoren dio skupa koji se nastavlja i u subotu.