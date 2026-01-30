Više od 200 poginulih u urušavanju rudnka koltana na istoku Konga

Rubaya proizvodi oko 15 posto svjetskog koltana koji se prerađuje u tantal, metal otporan na visoke temperature koji koriste proizvođači mobilnih telefona, računala i zrakoplovnih komponenti te plinskih turbina.

Lokacija na kojoj lokalno stanovništvo ručno kopa za nekoliko dolara na dan pod kontrolom je pobunjeničke skupine M23 od 2024. godine.

Do urušavanja je došlo u srijedu i točan broj poginulih nije bio poznat sve do petka navečer.

'Više od 200 osoba bilo je žrtvom ovog klizišta, uključujući rudare, djecu i prodavačice. Neki ljudi su spašeni na vrijeme i imaju ozbiljne ozljede', rekao je Muyisa.

Ujedinjeni narodi kažu da je skupina M23 opljačkala bogatstva Rubaye kako bi financirala pobunu koju podupire vlada susjedne Ruande, što je optužba koju Kigali niječe.

Teško naoružani pobunjenici, čiji je cilj srušiti vladu u Kinšasi i zaštititi manjinske kongoanske Tutsije, zauzeli su još teritorija bogatog mineralima na istoku Konga tijekom žestokog napredovanja prošle godine.