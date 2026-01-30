OECD poručio Hrvatskoj: Vrijeme je za teže reforme, morate povećati zakonsku dob za odlazak u mirovinu...

Hrvatska je pokazala "fantastičan" napredak u procesu pristupanja Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), no mora nastaviti s reformama, pa tako između ostalog u pogledu priuštivosti stanovanja, unaprjeđenja mirovinskog i zdravstvenog sustava te tržišta rada, istaknuto je u petak na predstavljanju II. Gospodarskog pregleda za RH

OECD je objavio II. Gospodarski pregled za Republiku Hrvatsku, koji predstavlja vrlo važan korak u procesu pristupanja Hrvatske OECD-u, a koje se očekuje u ovoj godini. Zaključke izvješća je na tematskoj sjednici Vlade, kojom je predsjedao predsjednik Vlade Andrej Plenković, predstavio glavni tajnik OECD-a Mathias Cormann, koji je rekao da proces pristupanja OECD-u predstavlja "transformacijsko" putovanje koje zemljama kandidatima pomaže u provođenju reformi, usklađivanju s međunarodnim praksama i standardima te postavljanju temelja za dugoročni rast i povećanje standarda.

Istaknuo je da je Hrvatska pokazala "fantastičan" napredak u procesu pristupanja, što je rezultat snažne posvećenosti Vlade, na čemu je zahvalio njenom predsjedniku Plenkoviću. Iz OECD-a su u izvješću poručili da Hrvatska treba održati zamah strukturnih reformi kako bi nastavila snažnu ekonomsku konvergenciju, ističući da, zahvaljujući snažnom i otpornom gospodarskom rastu, sustiže prosječni životni standard zemalja OECD-a. Tako BDP po stanovniku Hrvatske sada iznosi 81 posto prosjeka OECD-a, dok je prije deset godina to iznosilo tek 62 posto.

Uz reforme, putem restriktivnije fiskalne politike treba graditi i fiskalne rezerve, kako bi se adekvatno mogla suočiti s budućim izazovima, uključujući demografiju i zelenu tranziciju, poručili su iz OECD-a. OECD prognozira da je hrvatsko gospodarstvo u 2025. poraslo za 3,2 posto, a iako bi trebao usporiti, rast bi i u ovoj i idućoj godini trebao ostati robustan, uz prognozirane stope od 2,7 posto u 2026. i 2,4 posto u 2027. godini. Kada je riječ o ključnim preporukama, iz OECD-a smatraju da je, s ciljem osiguranja srednjoročne fiskalne održivosti, potrebno proširiti poreznu bazu te ojačati učinkovitost poreznog sustava kako bi se generirali potrebni prihodi. Između ostalog sugeriraju i smanjenje stavki na koje se primjenjuje snižena stopa PDV-a, pri čemu bi se dodatni prihodi mogli iskoristiti za snižavanje opće stope. Sugeriraju i ukidanje mjera subvencioniranja energenata te ograničavanja cijena hrane, uz zaštitu ranjivih kućanstava putem ciljanih potpora. "Trebamo učinkovitije mjere, koje će konkretno ciljati kućanstva", poručio je Cormann. Nagli porast cijena stambenih nekretnina ugrožava pristupačnost U izvješću je poseban naglasak stavljen na povećanje pristupačnosti stanovanja, što, kažu iz OECD-a, zahtijeva poboljšanu raspodjelu stambenog fonda. "Snažna potražnja za stanovima usred ograničene ponude, zbog i velikog broja praznih stanova te rasta kratkoročnog najma, dovela je do naglog porasta cijena stambenih nekretnina, što ugrožava pristupačnost", upozoravaju. Pritom iz OECD-a ističu potrebu daljnje reforme poreza na imovinu, uz poruku da bi se oporezivanje nekretnina moglo optimizirati. Tako u izvješću sugeriraju širenje poreza na nekretnine na sve vlasnike kuća i stanova, pri čemu osnova oporezivanja treba biti tržišna vrijednost nekretnine, a ne površina.