'I tusk da čuje'

Kosor poslala poruku Plenkoviću: 'Neka Merzu pjeva onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu'

M.Da.

30.01.2026 u 20:21

Jadranka Kosor
Jadranka Kosor Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
Bionic
Reading

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala je Andreja Plenkovića da na sastanku s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom 'objasni kako je zapravo ozakonio dvostruke konotacije fašističkog pozdrava'

U Zagrebu traje neformalni sastanaka Europske pučke strane, vodeće političke opcije u Europskoj uniji, čiji je član i HDZ. Tako se predsjednik stranke, ali i hrvatske Vlade, Andrej Plenković, ponudio kao domaćin brojnim europskim dužnosnicima, od predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, šefa EPP-a Manfreda Webera, predsjednice Europskog parlamenta Roberte Metsole, preko talijanskog ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija, poljskog premijera Donalda Tuska i njemačkog kancelara Friedricha Merza.

vezane vijesti

Upravo se na Plenkovićeve susrete s potonjom dvojicom na društvenoj mreži X referirala i bivša hrvatska premijerka te članica HDZ-a, Jadranka Kosor.

"Sad kad je kancelar Merz u Zagrebu da mu domaćin objasni kako je zapravo ozakonio 'dvostruke konotacije' fašističkog pozdrava i da im onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu, otpjeva to na domjenku. Uz prijevod, jasno. I poljski premijer Tusk da čuje", napisala je Kosor.

Referirala se na uzvikivanje spornog pokliča ZDS te brojne koncerte Marka Perkovića Thompsona obilježene tim pokličem, ali i drugim obilježjima NDH.

Plenković se već danas susreo s Tuskom, dok je sastanak s Merzom predviđen za subotu. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nahvalili domaćine

nahvalili domaćine

Europski pučani: 'HDZ je iznimno uspješna stranka, uživaju veliku popularnost'
ptičja grupa

ptičja grupa

Veterinarska komora poziva vlasnike životinja na oprez: 'To je od presudne važnosti'
marko smažil

marko smažil

Ukinuta presuda policajcu koji je ubio studenticu? Jedna odluka VKS-a upućuje na to

najpopularnije

Još vijesti