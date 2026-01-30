Kosor poslala poruku Plenkoviću: 'Neka Merzu pjeva onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu'

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala je Andreja Plenkovića da na sastanku s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom 'objasni kako je zapravo ozakonio dvostruke konotacije fašističkog pozdrava'
U Zagrebu traje neformalni sastanaka Europske pučke strane, vodeće političke opcije u Europskoj uniji, čiji je član i HDZ. Tako se predsjednik stranke, ali i hrvatske Vlade, Andrej Plenković, ponudio kao domaćin brojnim europskim dužnosnicima, od predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, šefa EPP-a Manfreda Webera, predsjednice Europskog parlamenta Roberte Metsole, preko talijanskog ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija, poljskog premijera Donalda Tuska i njemačkog kancelara Friedricha Merza.
Upravo se na Plenkovićeve susrete s potonjom dvojicom na društvenoj mreži X referirala i bivša hrvatska premijerka te članica HDZ-a, Jadranka Kosor.
"Sad kad je kancelar Merz u Zagrebu da mu domaćin objasni kako je zapravo ozakonio 'dvostruke konotacije' fašističkog pozdrava i da im onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu, otpjeva to na domjenku. Uz prijevod, jasno. I poljski premijer Tusk da čuje", napisala je Kosor.
Referirala se na uzvikivanje spornog pokliča ZDS te brojne koncerte Marka Perkovića Thompsona obilježene tim pokličem, ali i drugim obilježjima NDH.
Plenković se već danas susreo s Tuskom, dok je sastanak s Merzom predviđen za subotu.