Kina brzinski pogubila 11 članova ozloglašene mafijaške obitelji: To nikoga ne treba čuditi

Nitko se ne bi trebao čuditi što je Kina u kratkom roku pogubila 11 članova organizirane kriminalne obitelji iz sjeveroistočnog Mjanmara, koji su još u rujnu osuđeni na smrt

Kina, prema procjenama organizacija za ljudska prava, pogubljuje više ljudi nego bilo koja druga država na svijetu, iako je točan broj državna tajna. U toj zemlji dužnosnici se često pogubljuju zbog korupcije. No optužbe protiv obitelji Ming bile su daleko teže, piše BBC. Obitelji Ming, Bau, Wei i Liu dominirale su zabačenim pograničnim gradom Laukkaing u siromašnoj mjanmarskoj saveznoj državi Shan još od 2009. godine. Na vlast su došle nakon što je general Min Aung Hlaing, današnji vođa vojnog režima u Mjanmaru, pokrenuo vojnu operaciju kojom je protjerana MNDAA, etnička pobunjenička vojska koja je od 1980-ih kontrolirala Laukkaing i okolno područje.

Četiri obitelji preuzele kontrolu Te četiri obitelji, kako su postale poznate, preuzele su kontrolu i postupno se udaljile od dotadašnje ovisnosti o proizvodnji opijuma i metamfetamina, okrećući se novom modelu zarade – najprije kockarnicama, a potom i unosnim internetskim prijevarama. Održavale su bliske veze s mjanmarskom vojskom. U prosincu 2021., nedugo nakon vojnog udara, Min Aung Hlaing je u glavnom gradu Nay Pyi Taw odao počast Liu Zhengxiangu, patrijarhu klana Liu, dodijelivši mu počasnu titulu za "izvanredan doprinos razvoju države". Njegov konglomerat Fully Light imao je unosne poslove diljem zemlje. Ostali članovi tih obitelji bili su kandidati za vojsku blisku stranku USDP. No kompleksi za prijevare koje su vodili u Laukkaingu bili su notorno brutalni, čak i u usporedbi sličnim centrima u drugim dijelovima Azije. Mučenje je ondje bilo svakodnevica. Zatočili desetke tisuća ljudi Deseci tisuća ljudi, uglavnom kineskih državljana, namamljeni su obećanjima o dobro plaćenim poslovima, da bi potom završili zatočeni u tim kompleksima. Bili su prisiljeni provoditi sofisticirane prijevare poznate kao »klanje svinja«, u kojima su i žrtve najčešće bili Kinezi. Svjedočanstva žrtava i obitelji onih koji su ostali zarobljeni počela su se masovno širiti društvenim mrežama. Najzloglasniji kompleks u Laukkaingu zvao se Vila Čučećeg Tigra, a vodila ga je obitelj Ming. U listopadu 2023., tijekom onoga što se smatra pokušajem bijega, stražari su ubili nekoliko kineskih državljana. Kineske vlasti tada su se, prema svemu sudeći, osjetile primoranima reagirati. Uz očitu suglasnost Pekinga, MNDAA i njezini saveznici pokrenuli su napad i ponovno zauzeli Laukkaing u sklopu šire ofenzive protiv mjanmarske vojske u građanskom ratu koji još traje. MNDAA je pritom najavila da će u potpunosti iskorijeniti mreže internetskih prijevara.