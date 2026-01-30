Kina brzinski pogubila 11 članova ozloglašene mafijaške obitelji: To nikoga ne treba čuditi

Nitko se ne bi trebao čuditi što je Kina u kratkom roku pogubila 11 članova organizirane kriminalne obitelji iz sjeveroistočnog Mjanmara, koji su još u rujnu osuđeni na smrt
Kina, prema procjenama organizacija za ljudska prava, pogubljuje više ljudi nego bilo koja druga država na svijetu, iako je točan broj državna tajna. U toj zemlji dužnosnici se često pogubljuju zbog korupcije. No optužbe protiv obitelji Ming bile su daleko teže, piše BBC.
Obitelji Ming, Bau, Wei i Liu dominirale su zabačenim pograničnim gradom Laukkaing u siromašnoj mjanmarskoj saveznoj državi Shan još od 2009. godine.
Na vlast su došle nakon što je general Min Aung Hlaing, današnji vođa vojnog režima u Mjanmaru, pokrenuo vojnu operaciju kojom je protjerana MNDAA, etnička pobunjenička vojska koja je od 1980-ih kontrolirala Laukkaing i okolno područje.
Četiri obitelji preuzele kontrolu
Te četiri obitelji, kako su postale poznate, preuzele su kontrolu i postupno se udaljile od dotadašnje ovisnosti o proizvodnji opijuma i metamfetamina, okrećući se novom modelu zarade – najprije kockarnicama, a potom i unosnim internetskim prijevarama.
Održavale su bliske veze s mjanmarskom vojskom. U prosincu 2021., nedugo nakon vojnog udara, Min Aung Hlaing je u glavnom gradu Nay Pyi Taw odao počast Liu Zhengxiangu, patrijarhu klana Liu, dodijelivši mu počasnu titulu za "izvanredan doprinos razvoju države".
Njegov konglomerat Fully Light imao je unosne poslove diljem zemlje. Ostali članovi tih obitelji bili su kandidati za vojsku blisku stranku USDP. No kompleksi za prijevare koje su vodili u Laukkaingu bili su notorno brutalni, čak i u usporedbi sličnim centrima u drugim dijelovima Azije. Mučenje je ondje bilo svakodnevica.
Zatočili desetke tisuća ljudi
Deseci tisuća ljudi, uglavnom kineskih državljana, namamljeni su obećanjima o dobro plaćenim poslovima, da bi potom završili zatočeni u tim kompleksima. Bili su prisiljeni provoditi sofisticirane prijevare poznate kao »klanje svinja«, u kojima su i žrtve najčešće bili Kinezi. Svjedočanstva žrtava i obitelji onih koji su ostali zarobljeni počela su se masovno širiti društvenim mrežama.
Najzloglasniji kompleks u Laukkaingu zvao se Vila Čučećeg Tigra, a vodila ga je obitelj Ming. U listopadu 2023., tijekom onoga što se smatra pokušajem bijega, stražari su ubili nekoliko kineskih državljana. Kineske vlasti tada su se, prema svemu sudeći, osjetile primoranima reagirati.
Uz očitu suglasnost Pekinga, MNDAA i njezini saveznici pokrenuli su napad i ponovno zauzeli Laukkaing u sklopu šire ofenzive protiv mjanmarske vojske u građanskom ratu koji još traje. MNDAA je pritom najavila da će u potpunosti iskorijeniti mreže internetskih prijevara.
Nasumično ubijali ljude da pokažu moć
Vođe četiriju obitelji pritvorene su, a više od 60 njihovih rođaka i suradnika predano je kineskoj policiji. Ming Xuechang, obiteljski patrijarh i svojevrsni ratni vođa, prema službenim navodima, počinio je samoubojstvo nakon zarobljavanja. Tijekom ispitivanja u Kini, navodno je jedan od članova obitelji priznao da je ubio nasumično odabranu osobu samo kako bi demonstrirao svoju moć.
Kineske vlasti javno su iznijele te detalje kako bi opravdale iznimno strog tretman ove skupine. Pet članova obitelji Bau također čeka pogubljenje, dok su postupci protiv obitelji Wei i Liu još u tijeku.
Sve četiri obitelji etnički su Kinezi i imale su bliske veze s dužnosnicima na kineskoj strani granice, u pokrajini Yunnan. Njihovi zločini događali su se praktički pred kineskim pragom, a akcija protiv mreže prijevara u Laukkaingu bila je dosad najodlučnija takve vrste.
Stekli golemo bogatstvo i utjecaj
Kina je u međuvremenu uspjela ishoditi izručenje dvojice kineskih poduzetnika optuženih za upravljanje golemim prijevarnim imperijima. Riječ je o She Zhijiangu, koji je izgradio čitav grad u ratom razorenoj saveznoj državi Karen u Mjanmaru, te Chenu Zhiju, koji je kroz svoj konglomerat Prince Group stekao golemo bogatstvo i utjecaj u Kambodži. Kineske vlasti također su vratile desetke tisuća svojih državljana iz prijevarnih centara kako bi im se sudilo u domovini.
Unatoč svemu, taj se kriminalni biznis samo prilagodio i promijenio oblike. I dalje se smatra jednom od najvećih gospodarskih aktivnosti u Kambodži, unatoč pritiscima Kine i Sjedinjenih Država na tamošnje vlasti da ga suzbiju.
Istodobno se premješta u nova područja Mjanmara, čak i dok su poznati centri poput KK Parka i Shwe Kokka, na granici s Tajlandom, bili prisiljeni zatvoriti svoja vrata.