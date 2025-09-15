NOVI DETALJI

Osumnjičenik za atentat na Charlieja Kirka ostavio poruku

15.09.2025 u 15:20

Ubojstvo Charlieja Kirka potreslo je Ameriku
Tyler Robinson, 22-godišnji mladić pritvoren nakon ubojstva jednog od najpoznatijih konzervativnih aktivista u SAD-u, Charlieja Kirka, navodno je unaprijed najavio napad

Prema riječima direktora FBI-a Kasha Patela, u kući osumnjičenika pronađena je poruka u kojoj stoji: ‘Imam priliku smaknuti Charlieja Kirka i iskoristit ću je.’ Patel je otkrio kako je poruka napisana uoči pucnjave na Sveučilištu Utah Valley, gdje je Kirk ubijen.

DNK tragovi i prikrivanje oružja

Istražitelji su na mjestu gdje se skrivao ubojica pronašli DNK koji odgovara Robinsonu, kao i ručnik kojim je prekrio oružje prije nego što ga je ostavio u šumi. Unatoč dokazima, Robinson ne surađuje s istragom, a motiv još nije službeno utvrđen.

Guverner Utaha Spencer Cox izjavio je da Robinson nije volio Kirka te da se možda radikalizirao na internetu. ‘Obitelj i prijatelji rekli su da su njegova politička uvjerenja posljednjih godina skrenula ulijevo jer je provodio puno vremena u mračnim kutcima interneta’, kazao je Cox.

Prema pisanju New York Timesa, Robinson je na jednoj platformi za razmjenu poruka u šali komunicirao s poznanicima o svojoj sličnosti s Kirkom, sve dok nije priznao da je doista on osoba s fotografija.

Sumnja na osobne motive

Guverner je otkrio i da je Robinson živio s partnerom koji je transrodna osoba. Cox je dodao kako neki vjeruju da je upravo taj detalj mogao utjecati na motiv, s obzirom na to da je Kirk bio poznat po svojim anti-transrodnim stavovima.

‘Njegov cimer, koji je ujedno bio i romantični partner, pokazao se izuzetno suradljivim. Rekao nam je da nije imao pojma da se ovo događa’, izjavio je Cox.

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što se Robinson pojavi pred sudom u utorak.

