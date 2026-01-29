Priča se o tajnoj obustavi napada između Ukrajinaca i Rusa: Stiže ekstreman hladni val

Pojavile su se neslužbene informacije da su Rusija i Ukrajina privremeno obustavile međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Iako nijedna strana to nije službeno potvrdila, tvrdnje dolaze s obje zaraćene strane, iz krugova bliskih vojnim strukturama, i vremenski se poklapaju s diplomatskim razgovorima u Abu Dhabiju te dolaskom ekstremnog zahlađenja
Proruski bloger Vladimir Romanov objavio je da je ruskim snagama od četvrtka ujutro navodno zabranjeno napadati 'bilo kakve infrastrukturne objekte' u Ukrajini, uključujući Kijev i njegovu okolicu. Prema njegovim navodima, pauza bi trebala trajati do 3. veljače, piše Kyiv post.
Romanov je kasnije objavio i navodni tekst zapovijedi, u kojem se navodi:
'Izuzeti napade na ciljeve u Kijevu i kijevskoj regiji te diljem Ukrajine na objekte energetske infrastrukture: uključujući trafostanice, termoelektrane, hidroelektrane, plinska skladišta, naftna skladišta i spremnike goriva, od 28. siječnja 2026. do daljnjega.'
Riječ je o zabrani koja bi, ako je točna, obuhvatila gotovo sve ključne energetske točke ukrajinskog sustava.
Slične tvrdnje i s ukrajinske strane
Ukrajinski kanal Supernova+ na Telegramu objavio je da slična zapovijed postoji i na ukrajinskoj strani, prema kojoj su postrojbe dobile upute da ne napadaju rusku energetsku infrastrukturu. Time se prvi put pojavljuje tvrdnja o svojevrsnoj neformalnoj uzajamnosti.
Dodatno, ruski kanal Belorusski silovik navodi da su neke ruske jedinice dobile usmene upute, ali da one još nisu prenesene svim postrojbama na terenu.
Upozorenje iz Kijeva: Nema konačnog dogovora
Istodobno jedan od najvećih ukrajinskih kanala za praćenje zračnih uzbuna, Nikolaevski Vanek, upozorava na preuranjene zaključke. Kanal, za koji se vjeruje da je povezan s visokim ukrajinskim dužnosnikom, poručuje da 'ne postoji konačan dogovor o obustavi udara na energetiku' te da je svaka pauza vjerojatno privremena.
Prema toj procjeni, Rusija neće u potpunosti zaustaviti napade, već će ih eventualno prilagoditi trenutnim političkim i vremenskim okolnostima.
Navodna obustava udara povezuje se s trilateralnim razgovorima održanima 23. i 24. siječnja u Abu Dhabiju, u kojima su sudjelovali predstavnici SAD-a. Prema pisanju Financial Timesa, na tim se sastancima raspravljalo o mogućnosti zaustavljanja napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u zamjenu za to da Kijev prestane gađati ruske naftne objekte i tankere.
Kremlj zasad ne želi potvrditi takav scenarij. Na upit o navodnom 'energetskom primirju', glasnogovornik Dmitrij Peskov kratko je poručio: 'Bez komentara.'
Ekstremna hladnoća kao ključni faktor
Sve se događa u trenutku u kojem Ukrajinu čeka snažan prodor hladnoće. Državna služba za izvanredne situacije upozorava na temperature koje bi se noću mogle spuštati do -27 stupnjeva, a lokalno i do -30. U Kijevu i okolici očekuju se noćne temperature između -20 i -25 stupnjeva.
U takvim uvjetima stabilnost energetske mreže postaje pitanje opstanka, što pojačava sumnju da je barem privremeno smanjenje udara dio pragmatičnog kalkuliranja, a ne političkog zaokreta.
Iskustvo ranijih pokušaja: Kratko trajanje dogovora
Oprez je povećan zbog iskustva iz 2025. godine, kada je 30-dnevni moratorij na napade na energetiku, dogovoren između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, brzo propao.
Sličan prijedlog krajem 2025. iznio je i Volodimir Zelenski, no Kremlj ga je tada odbacio, uz obrazloženje da to traži 'stabilan, zajamčen i dugoročan mir', a ne privremene mjere.