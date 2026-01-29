Priča se o tajnoj obustavi napada između Ukrajinaca i Rusa: Stiže ekstreman hladni val

Pojavile su se neslužbene informacije da su Rusija i Ukrajina privremeno obustavile međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Iako nijedna strana to nije službeno potvrdila, tvrdnje dolaze s obje zaraćene strane, iz krugova bliskih vojnim strukturama, i vremenski se poklapaju s diplomatskim razgovorima u Abu Dhabiju te dolaskom ekstremnog zahlađenja

Proruski bloger Vladimir Romanov objavio je da je ruskim snagama od četvrtka ujutro navodno zabranjeno napadati 'bilo kakve infrastrukturne objekte' u Ukrajini, uključujući Kijev i njegovu okolicu. Prema njegovim navodima, pauza bi trebala trajati do 3. veljače, piše Kyiv post. Romanov je kasnije objavio i navodni tekst zapovijedi, u kojem se navodi: 'Izuzeti napade na ciljeve u Kijevu i kijevskoj regiji te diljem Ukrajine na objekte energetske infrastrukture: uključujući trafostanice, termoelektrane, hidroelektrane, plinska skladišta, naftna skladišta i spremnike goriva, od 28. siječnja 2026. do daljnjega.'

Riječ je o zabrani koja bi, ako je točna, obuhvatila gotovo sve ključne energetske točke ukrajinskog sustava. Slične tvrdnje i s ukrajinske strane Ukrajinski kanal Supernova+ na Telegramu objavio je da slična zapovijed postoji i na ukrajinskoj strani, prema kojoj su postrojbe dobile upute da ne napadaju rusku energetsku infrastrukturu. Time se prvi put pojavljuje tvrdnja o svojevrsnoj neformalnoj uzajamnosti. Dodatno, ruski kanal Belorusski silovik navodi da su neke ruske jedinice dobile usmene upute, ali da one još nisu prenesene svim postrojbama na terenu. Upozorenje iz Kijeva: Nema konačnog dogovora Istodobno jedan od najvećih ukrajinskih kanala za praćenje zračnih uzbuna, Nikolaevski Vanek, upozorava na preuranjene zaključke. Kanal, za koji se vjeruje da je povezan s visokim ukrajinskim dužnosnikom, poručuje da 'ne postoji konačan dogovor o obustavi udara na energetiku' te da je svaka pauza vjerojatno privremena.

Ruski napad na Kijev







Ruski napad na Kijev

Prema toj procjeni, Rusija neće u potpunosti zaustaviti napade, već će ih eventualno prilagoditi trenutnim političkim i vremenskim okolnostima. Navodna obustava udara povezuje se s trilateralnim razgovorima održanima 23. i 24. siječnja u Abu Dhabiju, u kojima su sudjelovali predstavnici SAD-a. Prema pisanju Financial Timesa, na tim se sastancima raspravljalo o mogućnosti zaustavljanja napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u zamjenu za to da Kijev prestane gađati ruske naftne objekte i tankere. Kremlj zasad ne želi potvrditi takav scenarij. Na upit o navodnom 'energetskom primirju', glasnogovornik Dmitrij Peskov kratko je poručio: 'Bez komentara.' Ekstremna hladnoća kao ključni faktor Sve se događa u trenutku u kojem Ukrajinu čeka snažan prodor hladnoće. Državna služba za izvanredne situacije upozorava na temperature koje bi se noću mogle spuštati do -27 stupnjeva, a lokalno i do -30. U Kijevu i okolici očekuju se noćne temperature između -20 i -25 stupnjeva.

