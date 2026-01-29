KRATKI PREDAH

Priča se o tajnoj obustavi napada između Ukrajinaca i Rusa: Stiže ekstreman hladni val

L. F.

29.01.2026 u 15:33

Ruski napad na Kijev
Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: STATE EMERGENCY SERVICE
Bionic
Reading

Pojavile su se neslužbene informacije da su Rusija i Ukrajina privremeno obustavile međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Iako nijedna strana to nije službeno potvrdila, tvrdnje dolaze s obje zaraćene strane, iz krugova bliskih vojnim strukturama, i vremenski se poklapaju s diplomatskim razgovorima u Abu Dhabiju te dolaskom ekstremnog zahlađenja

Proruski bloger Vladimir Romanov objavio je da je ruskim snagama od četvrtka ujutro navodno zabranjeno napadati 'bilo kakve infrastrukturne objekte' u Ukrajini, uključujući Kijev i njegovu okolicu. Prema njegovim navodima, pauza bi trebala trajati do 3. veljače, piše Kyiv post.

Romanov je kasnije objavio i navodni tekst zapovijedi, u kojem se navodi:

'Izuzeti napade na ciljeve u Kijevu i kijevskoj regiji te diljem Ukrajine na objekte energetske infrastrukture: uključujući trafostanice, termoelektrane, hidroelektrane, plinska skladišta, naftna skladišta i spremnike goriva, od 28. siječnja 2026. do daljnjega.'

vezane vijesti

Riječ je o zabrani koja bi, ako je točna, obuhvatila gotovo sve ključne energetske točke ukrajinskog sustava.

Slične tvrdnje i s ukrajinske strane

Ukrajinski kanal Supernova+ na Telegramu objavio je da slična zapovijed postoji i na ukrajinskoj strani, prema kojoj su postrojbe dobile upute da ne napadaju rusku energetsku infrastrukturu. Time se prvi put pojavljuje tvrdnja o svojevrsnoj neformalnoj uzajamnosti.

Dodatno, ruski kanal Belorusski silovik navodi da su neke ruske jedinice dobile usmene upute, ali da one još nisu prenesene svim postrojbama na terenu.

Upozorenje iz Kijeva: Nema konačnog dogovora

Istodobno jedan od najvećih ukrajinskih kanala za praćenje zračnih uzbuna, Nikolaevski Vanek, upozorava na preuranjene zaključke. Kanal, za koji se vjeruje da je povezan s visokim ukrajinskim dužnosnikom, poručuje da 'ne postoji konačan dogovor o obustavi udara na energetiku' te da je svaka pauza vjerojatno privremena.

Ruski napad na Kijev
  • Ruski napad na Kijev
  • Ruski napad na Kijev
  • Ruski napad na Kijev
  • Ruski napad na Kijev
  • Ruski napad na Kijev
    +9
Ruski napad na Kijev Izvor: Profimedia / Autor: State Emergency Service of Ukrai / AFP / Profimedia

Prema toj procjeni, Rusija neće u potpunosti zaustaviti napade, već će ih eventualno prilagoditi trenutnim političkim i vremenskim okolnostima.

Navodna obustava udara povezuje se s trilateralnim razgovorima održanima 23. i 24. siječnja u Abu Dhabiju, u kojima su sudjelovali predstavnici SAD-a. Prema pisanju Financial Timesa, na tim se sastancima raspravljalo o mogućnosti zaustavljanja napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u zamjenu za to da Kijev prestane gađati ruske naftne objekte i tankere.

Kremlj zasad ne želi potvrditi takav scenarij. Na upit o navodnom 'energetskom primirju', glasnogovornik Dmitrij Peskov kratko je poručio: 'Bez komentara.'

Ekstremna hladnoća kao ključni faktor

Sve se događa u trenutku u kojem Ukrajinu čeka snažan prodor hladnoće. Državna služba za izvanredne situacije upozorava na temperature koje bi se noću mogle spuštati do -27 stupnjeva, a lokalno i do -30. U Kijevu i okolici očekuju se noćne temperature između -20 i -25 stupnjeva.

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?' Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

U takvim uvjetima stabilnost energetske mreže postaje pitanje opstanka, što pojačava sumnju da je barem privremeno smanjenje udara dio pragmatičnog kalkuliranja, a ne političkog zaokreta.

Iskustvo ranijih pokušaja: Kratko trajanje dogovora

Oprez je povećan zbog iskustva iz 2025. godine, kada je 30-dnevni moratorij na napade na energetiku, dogovoren između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, brzo propao.

Sličan prijedlog krajem 2025. iznio je i Volodimir Zelenski, no Kremlj ga je tada odbacio, uz obrazloženje da to traži 'stabilan, zajamčen i dugoročan mir', a ne privremene mjere.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
regulacija prometa

regulacija prometa

Europski dužnosnici stižu u Zagreb, javila se policija: 'Slobodni smo obavijestiti...'
usvojena eu uredba

usvojena eu uredba

Gotovo s crnim plombama: Od srpnja na snazi nova pravila
raste osnovica plaća

raste osnovica plaća

Stižu dobre vijesti za 265 tisuća zaposlenih: Pao dogovor Vlade i sindikata državnih službi

najpopularnije

Još vijesti
404 - tportal

Afera 404

Tražena stranica pobjegla je s bitnim informacijama!

404
ilustracija
Izvor: poznat redakciji

Naši istražitelji su na terenu, a razvoj situacije pratite na naslovnici portala.

The End
404 - tportal

Afera 404

Tražena stranica pobjegla je s bitnim informacijama!

404
ilustracija
Izvor: poznat redakciji

Naši istražitelji su na terenu, a razvoj situacije pratite na naslovnici portala.

The End
404 - tportal

Afera 404

Tražena stranica pobjegla je s bitnim informacijama!

404
ilustracija
Izvor: poznat redakciji

Naši istražitelji su na terenu, a razvoj situacije pratite na naslovnici portala.

The End
404 - tportal

Afera 404

Tražena stranica pobjegla je s bitnim informacijama!

404
ilustracija
Izvor: poznat redakciji

Naši istražitelji su na terenu, a razvoj situacije pratite na naslovnici portala.

The End
404 - tportal

Afera 404

Tražena stranica pobjegla je s bitnim informacijama!

404
ilustracija
Izvor: poznat redakciji

Naši istražitelji su na terenu, a razvoj situacije pratite na naslovnici portala.

The End