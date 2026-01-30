Orban: Postigao sam dogovor s Trumpom, Putinom i Erdoganom

Na Kossuth Radiju izjavio je da je također uspio postići dogovor s Donaldom Trumpom, Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoganom o nastavku opskrbe Mađarske jeftinim plinom, prenosi Index.hr

Orban je kazao da bi obiteljski troškovi porasli za 30 posto zbog izrazito hladnog siječnja da Vlada nije intervenirala i zamrznula režije. Istaknuo je da bi čak i bez osnovnog smanjenja režija sto tisuća obitelji bilo insolventno. Orban je naglasio je da 'Bruxelles želi ukinuti' ovaj jedinstveni sustav koji postoji u Mađarskoj.

Prema njegovim riječima, i travanjski izbori bit će o tome: ako se izabere nacionalna vlada, smanjenje režija će ostati, ali ako se izabere vlada u Bruxellesu, sve će skočiti.