Orban: Postigao sam dogovor s Trumpom, Putinom i Erdoganom

U svom uobičajenom radijskom intervjuu petkom ujutro na Kossuth Radiju, mađarski premijer Viktor Orbán otkrio je dobre vijesti za Mađare
Na Kossuth Radiju izjavio je da je također uspio postići dogovor s Donaldom Trumpom, Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoganom o nastavku opskrbe Mađarske jeftinim plinom, prenosi Index.hr
Orban je kazao da bi obiteljski troškovi porasli za 30 posto zbog izrazito hladnog siječnja da Vlada nije intervenirala i zamrznula režije. Istaknuo je da bi čak i bez osnovnog smanjenja režija sto tisuća obitelji bilo insolventno. Orban je naglasio je da 'Bruxelles želi ukinuti' ovaj jedinstveni sustav koji postoji u Mađarskoj.
Prema njegovim riječima, i travanjski izbori bit će o tome: ako se izabere nacionalna vlada, smanjenje režija će ostati, ali ako se izabere vlada u Bruxellesu, sve će skočiti.
Nije moglo proći ni bez kritike Bruxellesa pa je Orban optužio Europsku uniju da novim uredbama pokušava zaobići Mađarsku i Slovačku kako bi postupno ukinula uvoz ruskog plina do 2027. godine.
'Imamo godinu i pol dana da nadmudrimo i zaobiđemo bruxellesku uredbu, inače će kućanstva biti preokrenuta', upozorio je Orbán.
Dotaknuo se Ukrajine, točnije ukrajinskog plana socijalne skrbi koji od Europe traži stotine milijardi eura.
'Ukrajina ne jača, već slabi Europu. Ukrajinu treba držati u međustanju', kazao je.
Prema njegovim riječima, u Bruxellesu se vodi bitka koju treba dobiti. Dobili su i bitku s migracijama, pa mogu dobiti i slučaj članstva Ukrajine u EU, rekao je mađarski premijer.
Prema Viktoru Orbánu, zapadnoeuropske zemlje će se također pobuniti, prisiljavajući svoje čelnike da 'ne podržavaju ludilo'. 'Ali za to prvo moramo pobijediti kod kuće, a zatim u Bruxellesu', rekao je premijer.