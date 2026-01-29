Merz najavio novu realnost: Provest ćemo svoje ideje u svijetu - uz pomoć tvrde sile

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da Europa neće moći opstati u novom razdoblju rastućeg imperijalizma velikih sila ako ne prihvati logiku 'tvrde sile'
Merz je upozorio je da se globalni poredak ubrzano mijenja te da se kontinent mora prilagoditi novoj realnosti u kojoj presudnu ulogu imaju vojna i ekonomska snaga, prenosi Politico.
'Moći ćemo provesti svoje ideje u svijetu, barem djelomično, samo ako sami naučimo govoriti jezikom politike sile, ako sami postanemo europska sila', rekao je Merz u četvrtak u govoru pred njemačkim Bundestagom.
Njegove riječi nadovezuju se na nastup prošlog tjedna na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je upozorio na 'radikalno mijenjajuće' Sjedinjene Američke Države i na 'novi svijet velikih sila koji se gradi na moći, na snazi te na sili'.
Logika tvrde moći
U Bundestagu je pojasnio da Europa mora prihvatiti logiku tvrde vojne i ekonomske moći kako bi sačuvala svoj položaj kao demokratska sila u svijetu.
'Zapravo smo normativna alternativa imperijalizmu i autokraciji u svijetu', rekao je Merz. 'Imamo što ponuditi našim partnerima diljem svijeta, i ekonomski i, prije svega, u smislu naših ideala.'
Kancelar se pritom pridružio nizu europskih čelnika koji su osudili prošlotjednu izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da su saveznici u NATO-u tijekom rata u Afganistanu ostali 'malo izvan prvih crta'. Ta je izjava izazvala ogorčenje u europskim prijestolnicama.
Tijekom gotovo dvadesetogodišnje misije u Afganistanu, pokrenute nakon terorističkih napada na SAD 11. rujna, život je izgubilo 59 njemačkih vojnika.
'Nećemo dopustiti da se ova misija, koju smo također proveli u interesu našeg saveznika, Sjedinjenih Američkih Država, danas omalovažava i umanjuje', poručio je Merz, uz dugotrajan pljesak zastupnika. 'Želio bih još jednom reći našim vojnicima na dužnosti i u njihovim bazama da je njihova služba bila i jest vrijedna.'
Njemačka preuzima veću ulogu u obrani Europe
Iako upozorava da se Europa mora pripremiti na samostalnije djelovanje u svijetu u kojem se urušava poredak predvođen SAD-om, Merz je oprezan u izravnim kritikama Trumpa. Njemačka je, naime, i dalje snažno oslonjena na američku vojnu moć kada je riječ o obrani. U istom je govoru zato pozvao njemačku javnost i europske partnere da nastoje očuvati savez sa Sjedinjenim Državama koliko god je to moguće.
'Ne bismo trebali nepromišljeno ugrožavati uspostavljene saveze', rekao je Merz. 'Transatlantski savez i transatlantsko povjerenje i danas su sami po sebi vrijedni. Za nas u Njemačkoj to je posebno istinito.'
Istodobno kancelar jasno zagovara jačanje njemačke vojne neovisnosti. Nedugo nakon što je prošlog svibnja preuzeo dužnost, najavio je da će Njemačka preuzeti veću odgovornost za obranu Europe izgradnjom najjače konvencionalne vojske na kontinentu.