Merz najavio novu realnost: Provest ćemo svoje ideje u svijetu - uz pomoć tvrde sile

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da Europa neće moći opstati u novom razdoblju rastućeg imperijalizma velikih sila ako ne prihvati logiku 'tvrde sile'

Merz je upozorio je da se globalni poredak ubrzano mijenja te da se kontinent mora prilagoditi novoj realnosti u kojoj presudnu ulogu imaju vojna i ekonomska snaga, prenosi Politico. 'Moći ćemo provesti svoje ideje u svijetu, barem djelomično, samo ako sami naučimo govoriti jezikom politike sile, ako sami postanemo europska sila', rekao je Merz u četvrtak u govoru pred njemačkim Bundestagom. Njegove riječi nadovezuju se na nastup prošlog tjedna na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je upozorio na 'radikalno mijenjajuće' Sjedinjene Američke Države i na 'novi svijet velikih sila koji se gradi na moći, na snazi te na sili'.

Logika tvrde moći U Bundestagu je pojasnio da Europa mora prihvatiti logiku tvrde vojne i ekonomske moći kako bi sačuvala svoj položaj kao demokratska sila u svijetu. 'Zapravo smo normativna alternativa imperijalizmu i autokraciji u svijetu', rekao je Merz. 'Imamo što ponuditi našim partnerima diljem svijeta, i ekonomski i, prije svega, u smislu naših ideala.' Kancelar se pritom pridružio nizu europskih čelnika koji su osudili prošlotjednu izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da su saveznici u NATO-u tijekom rata u Afganistanu ostali 'malo izvan prvih crta'. Ta je izjava izazvala ogorčenje u europskim prijestolnicama. Tijekom gotovo dvadesetogodišnje misije u Afganistanu, pokrenute nakon terorističkih napada na SAD 11. rujna, život je izgubilo 59 njemačkih vojnika. 'Nećemo dopustiti da se ova misija, koju smo također proveli u interesu našeg saveznika, Sjedinjenih Američkih Država, danas omalovažava i umanjuje', poručio je Merz, uz dugotrajan pljesak zastupnika. 'Želio bih još jednom reći našim vojnicima na dužnosti i u njihovim bazama da je njihova služba bila i jest vrijedna.'

