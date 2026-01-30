Zagrepčani, pripremite živce: Zbog velikog političkog skupa očekuje se kaos u prometu

Iako skup započinje u 16, premijer Andrej Plenković prije toga održat će niz bilateralnih sastanaka s visokim čelnicima u Banskim dvorima, a prva na redu će biti Ursula von der Leyen već u 13 sati.

Gužve i zastoje stoga građani mogu očekivati već od podneva. Iz Policijske uprave zagrebačke za Večernji su objasnili kakva će biti regulacija.



'Slobodni smo Vas obavijestiti da će policijski službenici Policijske uprave zagrebačke povremeno na području južnog i centralnog dijela grada Zagreba fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa. Također, ovim putem molimo sve građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu', kazali su.

O potencijalnim obustavama javnog prijevoza Večernji je poslao upit ZET-u. Poručili su da očekuju kratkotrajne prekide prometa u trenucima kad će kroz grad prolaziti kolona pod pratnjom.

Za štićenu kolonu ne vrijede uobičajena pravila



'Najveći je problem što se taj događaj održava u Westinu, koji se nalazi u središtu grada, te će promet morati biti jedno vrijeme zatvoren Savskom cestom, vjerojatno u cijelosti do rotora Remetinec. U ovom slučaju nema neke druge opcije prijevoza. Riječ je o većem broju dužnosnika, a svaki ima svoje blindirano vozilo, tako da druga vrsta prijevoza tu nije moguća ', rekao je za Jutarnji list Goran Husinec, stalni sudski vještak za cestovni promet.



A što su štićene kolone i što sve smiju raditi u prometu? Ukratko, one smiju gotovo sve, objašnjava Husinec. Za razliku od hitne pomoći ili vatrogasaca, koji u teoriji ne smiju proći kroz crveno svjetlo, kada štićene kolone prolaze, moraju se zatvarati prometnice. Govori kako se te kolone kreću tako da prvo idu motoristi, policajci, i onda za njima osiguranje s vozilima pod pratnjom.



'Dakle, za štićenu kolonu ne vrijede prometni znakovi niti ograničenja brzine', izjavio je. Uz to, u članku 148. Zakona o sigurnosti prometa na cestama piše i da vozila pod pratnjom smiju

