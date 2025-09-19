Orban podržao Trumpa: 'U Mađarsku je stiglo vrijeme...'

"U Mađarsku je stiglo vrijeme da se organizacije poput Antife klasificiraju kao terorističke skupine, pri čemu slijedimo američki primjer", rekao je desničarski vođa državnoj televiziji, izričito se referirajući na svojega političkog saveznika Trumpa.

Američki je predsjednik ovaj tjedan najavio da kani etiketirati Antifu u Sjedinjenim Državama kao "veliku terorističku organizaciju".

No zasad ostaje nejasno kako će to provesti, osobito s obzirom na labavu, decentraliziranu strukturu pokreta.

Stručnjaci su zamijetili i da nema pravnog mehanizma koji bi omogućio etiketiranje Antife kao domaće terorističke skupine.