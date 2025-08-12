Orban: Rusija je pobijedila u ratu protiv Ukrajine

Mađarski predsjednik vlade koji održava bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom usprkos ruskoj agresiji na Ukrajinu u ponedjeljak je bio jedini čelnik neke članice EU-a koji nije podržao zajedničku izjavu u kojoj se naglašava da Ukrajina mora imati pravo odlučivati o svojoj budućnosti.

„Sada govorimo kao da je ovo neizvjesna ratna situacija, ali nije. Ukrajinci su izgubili rat. Rusija ga je dobila”, rekao je Orban u razgovoru za YouTube kanal 'Patriot'.

„Jedino pitanje je kad će i pod kojim okolnostima Zapad, koji stoji iza Ukrajinaca, priznati da se to dogodilo te koje će sve biti posljedice”.