Orban objavio kontroverzan video. Samo par sati kasnije stigla je neočekivana oštra reakcija

Orbán je u ponedjeljak u predizbornom videu objavljenom na X-u kritizirao tu zemlju EU-a, rekavši da Švedska vlada drži Mađarskoj lekcije o vladavini prava dok se njezin vlastiti javni red urušava.

Mađarski premijer je aludirao na zločine bandi u Švedskoj, u kojima često sudjeluju tinejdžeri vrbovani od strane mreža organiziranog kriminala.

Pozivajući se na tekst u njemačkom dnevnom listu Die Welt, Orban je uz tu snimku napisao: "Kriminalne mreže iskorištavaju švedsku djecu za ubojice, znajući da ih sustav neće osuditi. Zemlja nekada poznata po javnom redu i sigurnosti se urušava".