Orban objavio kontroverzan video. Samo par sati kasnije stigla je neočekivana oštra reakcija

I.Ba./Hina

15.09.2025 u 14:19

Viktor Orban
Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Mađarski premijer Viktor Orbán naišao je na neuobičajeno oštre kritike Švedske nakon što je kritizirao zakon i poredak u zemlji, kazavši da se sustav "urušava"

Orbán je u ponedjeljak u predizbornom videu objavljenom na X-u kritizirao tu zemlju EU-a, rekavši da Švedska vlada drži Mađarskoj lekcije o vladavini prava dok se njezin vlastiti javni red urušava.

Mađarski premijer je aludirao na zločine bandi u Švedskoj, u kojima često sudjeluju tinejdžeri vrbovani od strane mreža organiziranog kriminala.

Pozivajući se na tekst u njemačkom dnevnom listu Die Welt, Orban je uz tu snimku napisao: "Kriminalne mreže iskorištavaju švedsku djecu za ubojice, znajući da ih sustav neće osuditi. Zemlja nekada poznata po javnom redu i sigurnosti se urušava".

Orbán je napisao da su u Švedskoj zbog ubojstva uhićene 284 maloljetnice, no švedski premijer Ulf Kristersson je to nazvao "nečuvenim lažima".

"Ništa iznenađujuće od čovjeka koji demontira vladavinu prava u vlastitoj zemlji“, napisao je Kristersson, dodajući da Orbán očajnički pokušava osigurati glasove prije mađarskih izbora sljedeće godine.

Prema članku u Die Weltu, prošle su godine pokrenute preliminarne istrage protiv oko 280 djevojčica u dobi između 15 i 17 godina zbog ubojstva, ubojstva iz nehaja ili drugih nasilnih zločina, ostavljajući nejasnim kako se ukupan broj odnosi na pojedinačna kaznena djela.

