Oglasio se novinar kojeg je umalo pogodio izraelski projektil: 'Pokušali su me ubiti!'

Podsjetimo, na društvenim mrežama je objavljena snimka koja prikazuje trenutak kada je izraelski zračni napad pogodio područje u neposrednoj blizini mjesta s kojeg je Sweeney izvještavao o sukobu. U napadu su ozlijeđeni Sweeney i snimatelj, a iz Rusije, čiji je RT medij, odmah su optužili Izrael da se radi o namjernom napadu.

'Danas me Izrael pokušao ubiti u ciljanom zračnom napadu na jugu Libanona dok sam izvještavao o napadima na mostove i prisilnom raseljavanju milijun ljudi, operaciji etničkog čišćenja većih razmjera od Nakbe. Nemam nikakve sumnje da je to bilo namjerno . Unatoč tvrdnjama, nije bilo nikakvih upozorenja prije napada niti obavijesti poslanih libanonskoj vojsci koja nam je dopustila snimanje', napisao je Sweeney.

Today I$rael tried to kill me in a targeted airstrike in southern Lebanon as I was reporting on was the targeting of bridges and the forced displacement of 1 million people, an ethnic cleansing operation on a larger scale than the Nakba I have absolutely no doubt that this was… pic.twitter.com/5igboFLvH8

'Kao što smo vidjeli u Gazi, žele ušutkati novinare koji dokumentiraju i izvještavaju o njihovim ratnim zločinima. Zapadne sile pružaju političku i vojnu potporu Izraelu, naoružavajući ga kako bi provodio genocid u Gazi i etničko čišćenje ovdje u Libanonu. One nisu samo suučesnici, nego aktivni sudionici i trebale bi odgovarati za svoje postupke. No ako Izrael misli da će nas današnji napad ušutkati i spriječiti da budemo na terenu, jako se vara', poručio je.

Steve Sweeney je britanski novinar i ratni reporter koji radi za rusku državnu televiziju Russia Today (RT), gdje izvještava na engleskom jeziku. Na terenu pokriva sukobe i krizna područja, uključujući Bliski istok, a u aktualnom sukobu izvještavao je iz južnog Libanona.