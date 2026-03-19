Oglasio se novinar kojeg je umalo pogodio izraelski projektil: 'Pokušali su me ubiti!'

Novinar ruske televizije Russia Today (RT) Steve Sweeney ozlijeđen je u Libanonu nakon izraelskog napada. Sada se oglasio na društvenim mrežama
Podsjetimo, na društvenim mrežama je objavljena snimka koja prikazuje trenutak kada je izraelski zračni napad pogodio područje u neposrednoj blizini mjesta s kojeg je Sweeney izvještavao o sukobu. U napadu su ozlijeđeni Sweeney i snimatelj, a iz Rusije, čiji je RT medij, odmah su optužili Izrael da se radi o namjernom napadu.
Slično razmišlja i sam Sweeney koji se oglasio na društvenim mrežama.
'Danas me Izrael pokušao ubiti u ciljanom zračnom napadu na jugu Libanona dok sam izvještavao o napadima na mostove i prisilnom raseljavanju milijun ljudi, operaciji etničkog čišćenja većih razmjera od Nakbe. Nemam nikakve sumnje da je to bilo namjerno. Unatoč tvrdnjama, nije bilo nikakvih upozorenja prije napada niti obavijesti poslanih libanonskoj vojsci koja nam je dopustila snimanje', napisao je Sweeney.
'Kao što smo vidjeli u Gazi, žele ušutkati novinare koji dokumentiraju i izvještavaju o njihovim ratnim zločinima. Zapadne sile pružaju političku i vojnu potporu Izraelu, naoružavajući ga kako bi provodio genocid u Gazi i etničko čišćenje ovdje u Libanonu. One nisu samo suučesnici, nego aktivni sudionici i trebale bi odgovarati za svoje postupke. No ako Izrael misli da će nas današnji napad ušutkati i spriječiti da budemo na terenu, jako se vara', poručio je.
Steve Sweeney je britanski novinar i ratni reporter koji radi za rusku državnu televiziju Russia Today (RT), gdje izvještava na engleskom jeziku. Na terenu pokriva sukobe i krizna područja, uključujući Bliski istok, a u aktualnom sukobu izvještavao je iz južnog Libanona.