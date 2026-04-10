Vlada stavila 'plivajući PDV' u hitnu proceduru: Evo kako bi utjecao na cijene goriva

Ivor Kruljac

10.04.2026 u 22:50

Ilustracija
Izmjene zakona su upućene u petak navečer, dok Vlada navodi da ako se ove promjene ne usvoje, Hrvatska će imati problema s energetskom opskrbom

Nakon ranijih najava tzv. 'plivajućeg PDV-a' zbog geopolitičke nestabilnosti i većih cijena goriva, Vlada Republike Hrvatske je u petak navečer i službeno uputila u je u hitnu proceduru Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV).

Kako navodi medij 24 sata, Vlada bi prema predloženim izmjenama imala ovlast, na ograničeno vrijeme putem uredbe propisati nižu stopu PDV-a za energente koji podliježu trošarinama, kao što su gorivo i električne energije. Međutim, što bi to konkretno značilo za same cijene energenata?

'Danas je litra dizela na povijesno visokoj razini od 1,85 eura s PDV-om od 25 posto. Kada bi on bio privremeno 20 posto, litra bi koštala 1,78 eura, s PDV-m od 15 posto bi koštala 1,7 eura, a s PDV-om od 10 posto 1,63 eura. Litra benzina je 1,66 eura po novoj, ograničenoj cijeni. Kada bi PDV privremeno bio 20 posto, litra bi koštala 1,6 eura, s PDV-om 15 posto 1,53 eura, a s porezom od 10 posto 1,46 eura. Dodatno. Na 50 litara dizela, s PDV-om od 15 posto, to bi značilo uštedu 7,5 eura po spremniku, a na benzinu bi ušteda bila 6,5 eura', naveo je u svojoj analizi novinar 24 sata Ivan Pandžić.

Inače, sadašnji PDV sustav ima prag za ulazak u sustav od 60 tisuća uvjeta. Temelji se na općoj stopi od 25 posto te sniženim stopama od 13, 5 i 0 posto. Vladin prijedlog izmjena to ne bi promijenili, ali bi uveli iznimku samo za krizne situacije.

Vlada upozorava da bi neusvajanje ovih izmjena moglo doći do poremećaja u energetskoj opskrbi te širokog spektra poskupljenja proizvoda i usluga. Usvoji li se, stupit će na snagu odmah, a Ministarstvo financija će u roku od tri godine morati provesti njegovu evaluaciju.

eksplozivne optužbe

