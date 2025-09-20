Njemačka Ljevica udvostručila broj svojih članova u samo nekoliko mjeseci

Njemačka Ljevica udvostručila je broj svojih članova na 120.000 u samo nekoliko mjeseci, izvijestile su u petak novine Frankfurter Allgemeine Zeitung
Samo ove godine se 64.000 novih članova pridružilo stranci krajnje ljevice, koja je krajem 2023. imala samo 50.800 članova.
"Način na koji vodimo politiku i na koji se obraćamo ljudima postaje popularniji", rekla je čelnica stranke Ines Schwerdtner.
Nakon raskola 2023. godine i pada podrške na jednoznamenkaste brojke u anketama, Ljevica je proteklih mjeseci počela jačati, dosegavši 8,8 posto na parlamentarnim izborima u veljači i zauzevši prvo mjesto u Berlinu.
Stranka se okoristila oštrim padom povjerenja u dvije tradicionalno političke snage u zemlji: Socijaldemokratsku stranku Njemačke koja se nalazi na lijevom centru te konzervativni savez Kršćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Friedricha Merza i bavarske Kršćansko-socijalne unije (CSU).
Nakon izbora u veljači, te tri stranke tvore koaliciju. U opoziciji se nalaze Alternativa za Njemačku (AfD), dok Zeleni također bilježe porast članstva. Zeleni trenutno imaju nešto manje od 170.000 članova, prema novinama FAZ.
Više od 40.000 članova pridružilo se u mjesecima nakon što je prošle godine došao kraj nepopularnoj trostranačkoj koaliciji kancelara Olafa Scholza. AfD sada ima 70.000 članova, što je otprilike dvostruko više nego prije dvije godine.