Njemačka Ljevica udvostručila broj svojih članova u samo nekoliko mjeseci

Samo ove godine se 64.000 novih članova pridružilo stranci krajnje ljevice, koja je krajem 2023. imala samo 50.800 članova.

"Način na koji vodimo politiku i na koji se obraćamo ljudima postaje popularniji", rekla je čelnica stranke Ines Schwerdtner.

Nakon raskola 2023. godine i pada podrške na jednoznamenkaste brojke u anketama, Ljevica je proteklih mjeseci počela jačati, dosegavši 8,8 posto na parlamentarnim izborima u veljači i zauzevši prvo mjesto u Berlinu.