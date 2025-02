Njemačka ljevica pod lupom: Scholz podbacio, Zeleni stabilni, a krajnja ljevica u zamahu

Iako je demokršćanska Unija (CDU-CSU) na ovim izborima s 28,5 posto glasova osvojila najviše glasova te unatoč tome što je druga najpopularnija opcija s gotovo 21-postotnom podrškom krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD ) , lijeve političke opcije u Njemačkoj su s ukupno nešto više od 40 posto glasova izgubile samo nekoliko postotnih bodova u podršci u odnosu na 2021. Zanimljivo je i to da je njemačka ljevica na ovim izborima iznjedrila najvećeg gubitnika (izuzmemo li potop liberala), ali i najveće iznenađenje.

Ankete Infratest dimapa, provedene za ARD, pokazuju gdje leži problem socijaldemokrata. SPD je naime prepolovio svoju ocjenu među biračima u mnogim ispitivanim područjima. U usporedbi s 2021., kada je 31 posto građana smatralo da je SPD imao potrebne kompetencije za provođenje vanjske politike, to sada misli samo 16 posto njih. Za područje gospodarstva ocjena im se srozala s 25 na 12 posto, a lošiju percepciju SPD je zaradio i na polju svojih temeljnih kompetencija – socijalne pravde.

Scholzova ponovna kandidatura velika greška

No za rekordno najgori rezultat SPD-a kriv je zasigurno i njihov kandidat za kancelara Scholz. Zbog pada podrške njegovoj vladi u stranci se dugo raspravljalo je li uopće dobra ideja da on opet bude njihov kandidat za kancelara. Mnogi u SPD-u priželjkivali su da umjesto njega u izbornu utrku uskoči ministar obrane na odlasku Boris Pistorius. Izbor je naposljetku ipak pao na Scholza, a to se, kako stvari stoje, pokazalo velikom greškom.