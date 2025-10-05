Nisu svi Nobelovci savršeni, ovo o njima niste znali: 'Bilo mi je jednostavno dosadno'

Neki Nobelovi laureati imali su sve petice u školi od samoga početka. No neki su markirali, bili izbačeni iz škole i imali dvojbe u vezi svoje budućnosti

Možda najpoznatiji dobitnik Nobelove nagrade, Albert Einstein, bio je nekoć osrednji student na Politehničkom fakultetu u Zuerichu, koji se sada zove ETH Zuerich. Mladi Einstein je izbjegavao predavanja, želio je studirati samo fiziku i završio je na pretposljednjem mjestu na svojoj godini. Nakon što je diplomirao, bio je jedini student kojemu nije bila ponuđena pozicija znanstvenog novaka, navodi se na portalu švicarskog sveučilišta. Einstein je 1921. dobio Nobelovu nagradu za fiziku.

Markiranje s nastave Frances Arnold, koja je 2018. dobila Nobelovu nagradu za kemiju, također je markirala nakon što je počela školovanje u SAD-u 1960-ih i 1970-ih. "Bila sam nemirna. Bilo mi je jednostavno dosadno i bila sam daleko naprednija od onoga što su ostala djeca radila. I učiteljice su mi često davale male projekte poput ukrašavanja učionice i slično", rekla je. U dobi od 10 godina, dopušteno joj je bilo da pohađa nastavu iz srednjoškolskih predmeta kao što je geometrija, izazov koji je u početku cijenila. Ali kada su došle tinejdžerske godine, škola joj je postala toliko odbojna da je u nju prestala ići i bila je izbačena. "Pretpostavljam da me nije zanimalo što su nas poučavali. Ili ako me zanimalo, jednostavno sam to naučila sama iz udžbenika. Pa sam uspjela položiti sve ispite unatoč mnogim izostancima." Sada u dobi od 69 godina, priznaje da njezin primjer ne treba slijediti, ali vjeruje da bi škole trebale biti fleksibilnije.

Prevladavanje izazova David Card, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2021., također je imao nekonvencionalne obrazovne početke. "Ne znam gotovo nikoga na doktoratu iz ekonomije tko ima biografiju poput moje, tko je pohađao seosku školu”, rekao je. Rođen na farmi u Kanadi 1950-ih, bio je upisan u malu školu s jednom učionicom, gdje je jedna učiteljica poučavala oko 30 učenika različitih razreda. "Učiteljica je to činila tako da je provodila neko vrijeme sa svakim redom, što je bio jedan od razreda. Slušao sam zapravo većinu gradiva nekoliko razreda osim svojeg”, rekao je. "Mogli ste tako napredovati jako brzo, jako lako.” Sustav nije bio baš idealan za učenike koji su trebali više individualizirane pomoći, rekao je. Po Nobelovoj zakladi, drugi laureati morali su prevladati velike akademske izazove prije nego su osvojili Nobela. Prva žena koja je dobila nagradu za ekonomiju, Elinor Ostrom, odbijena je kada se prijavila za doktorat iz ekonomije; dobitnica Nobelove nagrade za medicinu 2009. Carol Greider borila se s disleksijom kao dijete; a dobitnik nagrade za kemiju 2015. Tomas Lindahl pao je kemiju u srednjoj školi.