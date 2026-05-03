Iranci poslali novu poruku Trumpu: 'Moraš birati, prostor za donošenje odluka se suzio'

Obavještajna jedinica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) poslala je prijetnju Donaldu Trumpu zbog toga što on preispituje iranski prijedlog mirovnog plana
Obavještajna jedinica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) izdala je oštro upozorenje predsjedniku Donaldu Trumpu koji preispituje iranski mirovni plan od 14 točaka.
Ponovili su, između ostalog, iranski rok za popuštanje američke blokade, ali i istaknuli da Kina, Rusija i Europa "mijenjaju ton protiv Washingtona".
"Postoji samo jedan način da se ovo pročita: Trump mora birati između nemoguće vojne operacije ili lošeg dogovora s Islamskom Republikom Iran. Prostor za donošenje odluka SAD-a se suzio", stoji u poruci IRGC-a koju prenosi Sky News.
Novi napad u Hormuzu
Nedugo nakon te prijetnje s broda za rasuti teret u blizini Hormuškog tjesnaca stigla je informacija o napadu više malih plovila, prema podacima britanskog Centra za pomorske trgovinske operacije. Brod je u trenutku napada plovio prema sjeveru. Cijela posada je navodno na sigurnom, piše Sky News.
Iran je efektivno zatvorio ključnu brodsku rutu za komercijalni promet, iako povremeno propušta brodove, ponekad uzimajući naknadu za prolaz.
Prijavljeni su brojni napadi na brodove, jer Iran nastoji provesti blokadu u svakom smislu, za što koristi takozvanu "flotu komaraca", odnosno malih naoružanih brodica.