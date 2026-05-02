Švedska izdala crvenu tjeralicu za Hrvatom: Pogledajte zbog čega ga traže

Hrvatski državljanin Nikola Vrabec našao se na Interpolovoj crvenoj potjernici, nakon što je Švedska objavila da ga traži zbog više teških kaznanih djela vezanih uz narkotike.
Podsjetimo, crvena potjernica Interpola službeni je zahtjev za suradnju upućen agencijama za provođenje zakona širom svijeta, članicama Interpola, kako bi se locirala i privremeno uhitila osoba koja se traži.
Kako piše Slobodna Dalmacija, Vrabec je osumnjičen za sedam slučajeva izuzetno teškog krijumčarenja narkotika i četiri slučaja izuzetno teškog krivičnog djela vezanog uz narkotike. Djela su se navodno dogodila na području južne Švedske u razdoblju od 16. srpnja 2020. do 30. siječnja 2021. godine. Vrabec se trenutno nalazi u bijegu ili izvan nadležnosti švedske policije.
Povezuje ga se s velikom kriminalnom mrežom koja prodaje narkotike diljem Švedske. Slučaj protiv Vrabeca te suoptuženih Ahmeda Abdullahija Fraha (poznatog kao Gambino) i Mohammada Al-Husseina, smatra se jednim od najvećih aktualnih narko-predmeta u Švedskoj. Dio dokaza temelji se na podacima iz enkriptiranog sustava komunikacija EncroChat koji su vlasti uspjele dešifrirati.
Vrabec se povezuje s još barem dva druga predmeta koji se trenutno vode pred švedskim sudovima.