Švedska izdala crvenu tjeralicu za Hrvatom: Pogledajte zbog čega ga traže

Podsjetimo, crvena potjernica Interpola službeni je zahtjev za suradnju upućen agencijama za provođenje zakona širom svijeta, članicama Interpola, kako bi se locirala i privremeno uhitila osoba koja se traži.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Vrabec je osumnjičen za sedam slučajeva izuzetno teškog krijumčarenja narkotika i četiri slučaja izuzetno teškog krivičnog djela vezanog uz narkotike. Djela su se navodno dogodila na području južne Švedske u razdoblju od 16. srpnja 2020. do 30. siječnja 2021. godine. Vrabec se trenutno nalazi u bijegu ili izvan nadležnosti švedske policije.